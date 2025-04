Bomba Inter-Bayern, squalifica per 6 giocatori: Inzaghi trema

Troppi calciatori in diffida per i nerazzurri, semifinale a rischio in caso di qualificazione. Ecco cosa dice il regolamento UEFA

L’Inter non ha sbagliato nulla nella notte che ha tinto di nerazzurro il cielo di Monaco, al di sopra dell’artwork scenografico cremisi dei pannelli dell’Allianz Arena.

Eppure, la qualificazione al turno successivo delle semifinali di Champions League non è ancora matematicamente assicurata. Perché di fatto manca all’appello la sfida di ritorno, sul terreno di gioco di San Siro, in programma la prossima settimana.

I nerazzurri di Simone Inzaghi si giocheranno dunque il tutto per tutto fra le mure amiche, abbracciati dai propri sostenitori. Il livello di attenzione dovrà però essere massimo, per evitare distrazioni e ribaltoni inattesi. Al netto di qualche considerazione altrettanto importante, che tocca l’organico in maniera diretta.

Al di là delle assenza certa di Piotr Zielinski e degli altri calciatori infortunati o indisponibili, di cui abbiamo già trattato in esclusiva qui su ‘interlive‘, la preoccupazione principale ricade sulla gestione dei cartellini.

La squadra del tecnico piacentino ha infatti rimediato altre quattro ammonizioni nella sfida precedente contro il Bayern Monaco, portando a sei il numero delle diffide complessive.

Ai già presenti Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Penjamin Pavard e Nicolò Barella, infatti, si aggiungono Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan in via ufficiale.

Sguardo al regolamento disciplinare UEFA, l’Inter deve evitare altre ammonizioni

Il regolamento UEFA in materia disciplinare parla chiaro. Qualunque calciatore dovesse raggiungere il limite di ammonizioni prefissato, dovrà scontare un turno di squalifica.

L’Inter, quindi, dovrà evitare che uno (o più) di questi calciatori menzionati venga sanzionato nuovamente, nella sfida di ritorno coi bavaresi. Questo perché, in caso di auspicata qualificazione, ne verrebbe compromessa la partecipazione all’eventuale semifinale d’andata.

Non troverebbe terreno fertile la postilla del regolamento UEFA relativa all’azzeramento delle sanzioni disciplinari, che recita così: “Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni scadono al termine degli spareggi, venendo azzerati prima dell’inizio della fase a gironi. Il conteggio riparte da zero: dalla fase a gironi e dalla fine dei quarti di finale”.

In altri termini, lo scenario migliorerebbe soltanto a seguito del fischio finale dei novanta minuti di gioco del secondo quarto di finale. I sei nerazzurri perderebbero lo status di diffida ed il loro conteggio dei cartellini gialli ripartirebbe da zero. Come se fosse un nuovo inizio di stagione.