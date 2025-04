Gelo Inzaghi, offerta irrinunciabile e addio: tifosi in ansia

Il tecnico nerazzurro nel mirino di un club importantissimo, così può davvero salutare: offerta clamorosa per Simone Inzaghi

Ormai ci siamo. L’Inter di Simone Inzaghi è entrata nella fase clou della sua stagione, nella quale può davvero vincere tutto. Il successo sul Bayern Monaco, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ha ribadito la forza del gruppo nerazzurro.

Un gruppo che nei prossimi mesi, indipendentemente da come si chiuderà questa stagione potenzialmente gloriosa, sarà oggetto di studio e cambiamenti da parte della dirigenza. Perché l’Inter, pur dimostrando grande valore in ogni competizione, di lacune ne ha eccome. E così si progetta il futuro.

Un futuro che, con grande sorpresa, potrebbe non vedere più Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Il tecnico di Piacenza ha dato ancora una volta prova del suo grande talento: ad oggi è indiscutibilmente tra gli allenatori più incisivi nel panoama europeo.

Tentazione Inzaghi: il top club scippa l’Inter

E così già nel corso dei mesi scorsi, in particolare a dicembre, Inzaghi è stato tentatissimo dal lasciare la nave nerazzurra. Lo voleva il Manchester United, che ad oggi sta ancora vivendo una delle stagioni più disastrose della sua storia recente.

L’arrivo di Amorim al posto di ten Hag non ha cambiato la musica ma per il momento il treno che avrebbe portato Inzaghi all’Old Trafford è ripartito. Forse per sempre. Non è questa la tentazione che, recentemente, si sta facendo largo nei pensieri dell’allenatore emiliano.

C’è sempre la tanto suggestiva ipotesi Manchester City, con il nome di Inzaghi ventilato per rimpiazzare nientemeno Pep Guardiola che nonostante il recente rinnovo pare aver chiuso ormai il suo lungo e vincente capitolo alla guida dei ‘Citizens’. Anche in questo caso, è un una suggestione che intriga. Nulla più.

Inzaghi in Spagna: ‘chiamata’ imperdibile

Nelle ultime settimane, però, si è fatta strada un’altra ipotesi che potrebbe lasciare i tifosi di tutto il mondo a bocca aperta. Perché si parla del club con maggiore storia e prestigio al mondo che potrebbe puntare sull’attuale allenatore nerazzurro.

Il Real Madrid sembrerebbe, alla lontana, iniziare ad interessarsi all’ex tecnico della Lazio per il dopo Ancelotti. L’allenatore di Reggiolo è finito al centro di una durissima critica dopo il 3-0 incassato dall’Arsenal che potrebbe aver compromesso il cammino delle ‘Merengues’ in Champions.

Ancelotti è sotto contratto fino al 2026 ma se Perez si convincesse definitivamente, potrebbe salutare con un anno d’anticipo sulla scadenza. Inzaghi resta il nome che piace, in questo momento, di più. Una stima accumulata nel corso degli ultimi anni nei quali ha portato l’Inter sempre più in alto, sia in termini di gioco che risultati.

L’allenatore dell’Inter ha rinnovato lo scorso luglio, a 6,5 milioni a stagione, fino all’estate 2026. Recentemente Marotta ha ribadito come il rinnovo del tecnico piacentino sia solo una formalità. Ma se il Real dovesse effettivamente chiamare Inzaghi, allora tutto potrebbe cambiare…