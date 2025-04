Lo hanno cacciato dalla Juventus: Marotta vuole portarlo all’Inter

La dirigenza nerazzurra sarebbe a caccia di un colpo da sogno: mirino sull’ex bianconero, sarebbe l’ultima idea per l’estate

Quello che l’Inter di Simone Inzaghi sta per vivere sarà il mese più cruciale della stagione. La squadra nerazzurra si gioca il tutto per tutto, tra Scudetto, Champions League e Coppa Italia. Un percorso che, nonostante le difficoltà più che comprensibili, può portare il popolo nerazzurro a gioire in più di un’occasione.

Se il campo è caratterizzato da più di una potenziale gioia per i sostenitori interisti, il calciomercato può fare anche di più. Appare chiaro come la dirigenza di Viale della Liberazione, dopo il comprensibile immobilismo del mese di gennaio, sia proiettata ad un’estate di grandi cambiamenti, soprattutto per quel che riguarda le entrate.

Se in attacco l’idea è quella di salutare 2 o addirittura 3 pedine – sicuri partenti Arnautovic e Correa, rimane in forte dubbio Taremi – per far spazio ad almeno un grande centravanti, in difesa i discorsi sono in fase ancora più avanzata. Ed è in questo particolare scenario che Marotta e Ausilio starebbero pensando di attingere ad un ex talento della Juventus, pronto a rientrare in Serie A.

Dalla Juve all’Inter: sarebbe l’ultima idea di Marotta

La difesa è senza ombra di dubbio il settore del campo che potrebbe registrare maggiori movimenti, soprattutto per ricreare lo zoccolo duro che per ovvi motivi anagrafici rischia di sgretolarsi da qui a pochi mesi. Così, è spuntata una suggestiva ipotesi dalla Premier League.

Matthijs de Ligt non sta vivendo propriamente la miglior stagione della sua carriera al Manchester United. Anzi. I ‘Red Devils’, nonostante l’approdo a stagione in corso di Amorim, non sono riusciti a raddrizzare un’annata a dir poco disastrosa. Dopo 31 giornate il distacco dal Liverpool è di 35 punti, la squadra di Manchester è 13esima in classifica.

Un dramma incredibile che porterà senz’altro alla rivoluzione estiva, all’Old Trafford in molti hanno già le valigie in mano e tra questi potrebbe esservi l’ex centrale della Juventus che per la nuova Inter che sta nascendo sarebbe un toccasana. Rimangono, però, molti dubbi sulla questione economica della potenziale operazione de Ligt: non sarà affatto facile.

Inter, ipotesi de Ligt: i costi dell’affare

L’indiscrezione delle ultime ore parla di un Marotta determinato a riportare de Ligt in Serie A, sulla sponda nerazzurra del Naviglio, per raccogliere l’eredità di de Vrij (in scadenza a giugno) e Acerbi, che ha già compiuto 37 anni.

Il centrale olandese ha fino a questo momento collezionato con il Manchester United 40 presenze tra campionato e coppe, con 2 reti all’attivo. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029 e per questo – soprattutto lato cartellino – servirà un’offerta importante da circa 40 milioni di euro. D’altro canto, il vero nodo è sempre e solo uno: lo stipendio.

L’ex bianconero a Manchester guadagna 6,6 milioni di euro netti a stagione: ad oggi, evidentemente, una cifra proibitiva per il club di Oaktree particolarmente attento ai conti. Bisognerebbe trovare la quadra, magari evitando di svenarsi per il cartellino di de Ligt che a Milano avrebbe un ruolo centrale nel nuovo corso nerazzurro. Tutto è nelle mani di Marotta: staremo a vedere.