Il primo addio è arrivato: Correa ha trovato squadra in Serie A

L’attaccante argentino con le valigie in mano, l’addio all’Inter è ormai scontato: Correa pronto ad una nuova avventura in Serie A

Tre settimane cruciali per l’Inter di Simone Inzaghi che si gioca il tutto per tutto, in un’annata che può ancora regalare enormi soddisfazioni al popolo nerazzurro. Tra Scudetto, Champions League e Coppa Italia, tutto può accadere. E così l’attenzione può già rapidamente spostarsi su un altro tema assai caro ai tifosi: il calciomercato.

L’estate nerazzurra sarà caratterizzata dall’arrivo di rinforzi soprattutto in difesa e attacco, visto che in questi reparti appaiono come assai probabili diverse partenze. Da Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno e apparentemente lontano dal rinnovo con la ‘Beneamata’, a soprattutto Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

La punta austriaca, nonostante una lenta ripresa agli ordini di Inzaghi, parrebbe aver deciso di cambiare aria dopo settimane caratterizzati da grossi rumors. Discorso praticamente identico per Correa, ancora più determinato a cercare spazio altrove per tornare a giocare con continuità dopo un’annata decisamente complicata.

Inter, bye bye Correa: resta in Serie A

Lo scorso agosto il fantasista argentino è stato ad un passo dal dire addio ai colori nerazzurri ma, alla fine, nessuna proposta concreta si è materializzata sul tavolo di Marotta.

L’annata in prestito al Marsiglia è stata una delusione totale, con 12 presenze in Ligue 1 senza né reti né assist vincenti. Il ritorno a Milano, in una stagione nella quale ha rappresentato l’ultima ruota del carro nel reparto avanzato di Inzaghi con – ad oggi – le stesse presenze accumulate in Francia, condite da 1 gol e 2 assist. Correa ha però le ore contate, il suo accordo con l’Inter scadrà il 30 giugno e non vi è la minima possibilità che si arrivi al rinnovo.

L’attaccante sudamericano compirà 31 anni il prossimo agosto e probabilmente festeggerà il compleanno lontano da Milano, ma non troppo. Sembra infatti che un club di Serie A, in particolare, potrebbe puntare su Correa per potenziare l’attacco in vista della prossima stagione: si tratta del Genoa.

Correa-Genoa, c’è un solo ostacolo

La possibilità che Correa lasci l’Inter per rimanere in Serie A, in una realtà comunque ambiziosa come quella rossoblù, è concreta. Il Genoa, a caccia di una scommessa per il reparto avanzato di Vieira, starebbe seriamente pensando all’attaccante argentino.

Lato cartellino, è noto, il Grifone non pagherebbe nulla: uno come Correa, svincolato, può davvero far fare il salto di qualità al Genoa, se in condizione. D’altro canto il nodo principale è solo uno: lo stipendio. Perché il talento argentino all’Inter guadagna ben 3,5 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio assolutamente non sostenibile dalla società ligure.

Ecco perché bisognerà eventualmente trattare con l’entourage del calciatore per un consistente ‘taglio’ di stipendio, per venirsi incontro ed eventualmente chiudere l’accordo. La certezza, ad oggi, è che Correa non rientra più nei piani del club nerazzurro: ed il Genoa è pronto ad approfittarne nei mesi estivi.