Inter, sfida totale al Milan: due colpi da 45 milioni

L’Inter rinnova la sfida al Milan sul calciomercato con un colpi di alto livello: la spesa totale è di 45 milioni di euro

La città di Milano rivendica un solo scettro, i cui colori vengono decisi in campo in ogni stagione. Il duello tra Inter e Milan è eterno e sfocia in tutti gli ambiti, dal terreno di gioco al calciomercato fino a sfociare all’identità delle due società, così diverse eppure così vicine.

In questa stagione, nonostante nei derby abbiano avuto complessivamente la meglio i cugini fino a questo momento, può dirsi decisamente più soddisfatta l’Inter, ancora in corsa su tutti i fronti e pronta a sfidare nuovamente la squadra di Sergio Conceicao nella stracittadina di Coppa Italia – il ritorno è terminato in parità.

In attesa di sapere come andrà a finire nella coppa nazionale, i programmi dei due club di diramano in sede di trattative e anche in quel caso potrebbero esserci delle autentiche scintille. Ci sono due nomi per cui l’Inter è pronta a sfidare ancora una volta il Milan e portando serie argomentazioni per vincere il duello.

L’Inter punta Ricci e non solo: due nomi da contendere al Milan

Gli ottimi risultati conseguiti finora in Champions League hanno portato un lauto tesoretto nelle casse dei nerazzurri. Marotta è costantemente alla ricerca dei migliori italiani per ampliare un gruppo di colore azzurro di alto livello, un nucleo saldo attorno a cui costruire i successi della squadra.

C’è da scommettere che sarà così anche nel prossimo futuro sul calciomercato. Uno dei giovani che piace di più alla società meneghina è sicuramente Samuele Ricci. Il talento del Torino ha le caratteristiche che mancano nel centrocampo dell’Inter, che lo segue da tempo. Il Milan, però, su di lui si è mosso con anticipo e conta di chiudere il colpo in estate. Per questo, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 35 milioni di euro per battere la concorrenza.

La sfida potrebbe ampliarsi anche a un altro nome, quello di Diego Coppola. Il giovane difensore centrale sta facendo molto bene con il Verona e ha doti fisiche molto apprezzate da Inzaghi nel pacchetto difensivo a tre. In questo caso, anche se ci fosse un’asta, l’investimento sarebbe decisamente più contenuto, attorno ai 10 milioni di euro o qualcosa in meno. Anche in questo caso, il Milan si è mosso con anticipo, ma per il momento si tratta solo di un’idea da valutare con attenzione per l’Inter.