Colpo Marotta dopo Inter-Bayern, Fabrizio Romano: “Trattativa avanzata”

Nuove conferme sullo stato della trattativa dell’Inter per l’esterno sinistro brasiliano, c’è ancora un grosso dettaglio da limare

Giusto una manciata di ore fa, il presidente Giuseppe Marotta ha preannunciato – a nome dell’intero sodalizio nerazzurro – di voler arrivare fino in fondo a ciascuna delle tre competizioni a cui ancora oggi l’Inter prende parte.

A percorso concluso, poi, si potranno tirare le somme definitive sulla stagione, ponendo l’accetto sulla situazione contrattuale di Simone Inzaghi e ciascuna delle trattative di mercato tenute in piedi con fermezza in questi mesi. Volte, queste ultime, a rinforzare alcuni reparti e svecchiare l’intero organico.

Ma non prima di aver dato il giusto spazio al Mondiale per Club, la tanto attesa nuova creazione della FIFA che prenderà il via il prossimo giugno.

Per l’occasione, la squadra alle dipendenze del tecnico piacentino dovrebbe comunque già poter contare su qualche nuova leva, frutto della oculata opera dirigenziale di ristrutturazione.

Al momento l’unica conferma è data dall’arrivo del centrocampista Petar Sucic, ma non sarà l’unico ingresso in squadra. Nelle previsioni del duo Marotta-Ausilio, infatti, dovrebbero arrivare almeno un difensore e un attaccante. Oltre a quell’esterno mancino di cui tanto si sta parlando negli ultimi giorni, ovvero Luis Henrique.

Luis Henrique all’Inter, discorsi avviati con l’entourage del giocatore

L’Inter ha ormai palesato il proprio interesse nei confronti del brasiliano in forze all’Olympique Marsiglia, intraprendendo una serie di contatti ravvicinati con il suo entourage.

Stando alle informazioni rivelate da Fabrizio Romano, la trattativa sarebbe adesso entrata in una fase avanzata. Al punto che le parti starebbero già discutendo apertamente delle voci presenti sull’eventuale contratto, da presentare al cospetto della Federazione il prossimo giugno.

“L’Inter e Luis Henrique sono in trattativa avanzata per quanto concerne i termini personali, lui vuole unirsi al club nerazzurro”, si riporta.

Dato per buono il sì di Luis Henrique per il suo trasferimento all’Inter, dunque, resterebbero da sciogliere le riserve sul prezzo del cartellino fissato dall’OM, club cedente.

Sotto questo aspetto, però, ci sarebbe ancora un po’ di distanza. Si parla di circa 10 milioni di euro, naviganti fra l’offerta dell’Inter ferma a 25 milioni e la richiesta dell’OM intorno ai 35 milioni.

Intanto, il club nerazzurro ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di sei calciatori della Primavera. Trattasi di Alessandro Calligaris, Thomas Berenbruch, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Venturini.