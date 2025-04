Bastoni distrugge Cassano: “C’è molta invidia. 2-3 anni fa…”

Il difensore nerazzurro non ci sta e risponde in modo molto duro all’ex attaccante. Parole che potrebbero portare ad una replica del pugliese

Antonio Cassano è ormai solito a criticare i calciatori in attività. L’ex attaccante non ha mai avuto parole d’oro nei confronti di Bastoni. In uno degli ultimi appuntamenti di Viva El Futbol, approfittando anche della presenza di Materazzi, Fantantonio è ritornato a tirare delle frecciatine al difensore nerazzurro.

“Bastoni e Barella sono dei calciatori normali – il pensiero di Cassano – ciò che fanno passare di questi due giocatori, alla fine non lo è. Faccio dei paragoni. Se devo incontrare in campo Materazzi o Bastoni, tutta la vita preferisco Materazzi perché per me l’altro non sa fare il difensore“. Parole che hanno procurato una dura polemica sui social e anche la replica da parte del centrale nerazzurro in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Bastoni uno dei migliori contro il Bayern

Nonostante le parole di Cassano, Bastoni a detta di tutti è stato uno dei migliori nel doppio confronto contro il Bayern. Prestazioni di assoluto livello e due salvataggi che valgono come un gol. Tutto questo, però, non è bastato a far cambiare idea a Fantantonio, che ancora una volta è andato già duro nei confronti del calciatore.

La replica di Bastoni a Cassano

Bastoni questa volta, però, non ha deciso di stare in silenzio. Approfittando di una intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrale è andato a replicare in modo duro alle parole di Cassano respingendo tutte le accuse che non lo vogliono come difensore puro.

“Si tratta di un giudizio molto italiano, qui c’è molta invidia – le parole di Bastoni alla Rosea – specialmente quando si parla di giocatori “nostri”. Poi io guardo tantissime partite estere e noto che tanti definiti dei mostri in marcatura fanno più errori di me. Il discorso poteva essere giusto due o tre anni fa, quando certe mie lacune erano evidenti. Però ci ho lavorato molto e sono migliorato. Quella definizione non mi appartiene più“.

Parole che sanno di una sorta di rivincita rispetto a quello che Cassano ha detto in più di un’occasione su Bastoni. Si tratta di un giudizio per molti non giusto se si pensa alle prestazioni che il giocatore ha fatto in stagione.

Bastoni uno dei migliori giocatori a livello europeo

Le parole di Cassano difficilmente cambiano il giudizio su Bastoni. Il difensore è sicuramente uno dei calciatori che si è messo maggiormente in mostra nelle ultime stagioni confermandosi uno dei migliori difensori a livello europeo.