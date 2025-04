Offerta ufficiale Inter: 12 milioni per il colpo in Serie A, con possibile scambio

I nerazzurri prepara l’affare nel massimo campionato italiano: ecco tutti i dettagli

Il primo step è andato: l’Inter è in semifinale di Champions League. Dopo il successo all’andata la squadra di Simone Inzaghi ha frenato il Bayern Monaco sul 2-2 a San Siro, strappando il pass per il prossimo doppio big match contro il Barcellona.

Il sogno europeo dei nerazzurri continua con merito, in attesa di capire se anche lo per lo Scudetto verranno fatti passi importanti nelle prossime settimane. Dal campo al calciomercato, è evidente come la dirigenza di Viale della Liberazione sia concentrata su come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

In attacco Arnautovic potrebbe finire per rinnovare e restare un altro anni: oltre a Correa, sicuro partente da svincolato, ad oggi a rischiare la cessione è Mehdi Taremi. La reale sorpresa di mercato potrebbe arrivare dalla Serie A, in difesa, per un’operazione davvero inattesa che l’Inter starebbe pianificando nei minimi dettagli.

Inter, nuovo difensore in arrivo: offerta in Serie A

Il capitolo difesa si aprirà con la decisione definitiva, nelle prossime settimane, sul futuro di Stefan de Vrij. Il centrale olandese, in scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato. Ed è chiaro come ai vertici nerazzurri interessi la firma di almeno un nuovo giocatore in quella posizione.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Giovanni Leoni. A rivelare la clamorosa indiscrezione riguardante il centrale del Parma è il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato sul calciomercato internazionale. Su ‘X’, come spesso accade, Konur ha lasciato un breve messaggio che specifica chiaramente il piano della dirigenza nerazzurra per la prossima estate: l’Inter vuole concretamente Leoni.

“L’Inter sta pianificando un’offerta da circa 10-12 milioni di euro per il centrale difensivo del Parma, Giovanni Leoni”, si legge nel tweet del giornalista. GIà la scorsa estate si erano rincorse voci sul talento ex Sampdoria che ha lasciato i blucerchiati per rimanere in Serie A, attestandosi come uno dei migliori centrali del campionato italiano proprio con la maglia del Parma.

Inter-Leoni, spunta il clamoroso scambio

Il club meneghino, d’altro canto, non ha mai smesso di puntare a profili giovani e di grande prospettiva per puntellare la rosa e rimanere competitiva anche e soprattutto in ottica futura.

E così Leoni starebbe diventando una priorità. Arrivato a Parma per 5 milioni di euro (alla Samp spetterebbero 3,5 milioni di bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi) ora il futuro di Leoni rischia seriamente di chiamarsi Inter. Se il club emiliano dovesse rimanere in Serie A, Marotta potrebbe tentare di inserire una contropartita certamente gradita alla dirigenza gialloblù.

Quel Francesco Pio Esposito, attaccante di appena 19 anni che sta facendo benissimo in questo momento con lo Spezia in Serie B. Il prestito del bomber per abbassare le pretese del Parma e Leoni potrebbe quindi essere il primo investimento di Oaktree per potenziare la difesa di Inzaghi. In questo momento il classe 2006, sotto contratto per altri quattro anni coi gialloblù, vanta 12 presenze con 1 rete e 782′ in campo.