Provocazione Napoli: “E’ più forte di Barella e andrà in club migliore dell’Inter”

Un messaggio dal sapore provocatorio: al centro di tutto c’è Nicolò Barella ed il suo futuro ‘previsto’, evidentemente, lontano dall’Inter

Inter-Napoli andrà avanti ancora a lungo. In campo, dove i nerazzurri restano in vantaggio e potrebbero presto avvicinarsi ulteriormente al 21esimo Scudetto della storia interista. Ma anche fuori, in sede di mercato, dove già in passato le dirigenze si sono sfidate per obiettivi comuni.

In questo particolare caso, però, c’è da registrare una reale provocazione arrivata da Napoli e che riguarda in primo piano Nicolò Barella. Il paragone, che si può probabilmente definire azzardato, tra l’ex Cagliari ed una stella emergente della Serie A che indossa la maglia azzurra. Ne ha parlato, poche ore fa, il giornalista e direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ Valter De Maggio.

Sono quindi giunte dichiarazioni che hanno fatto discutere e che tirano in ballo l’Inter ed uno dei suoi gioielli più preziosi. Proprio quel Nicolò Barella che ha conquistato mezza Europa e che si ritrova costantemente al centro dell’interesse delle big, soprattutto in Premier League.

Altro che Barella: da Napoli annuncio choc

De Maggio ha lanciato una vera e propria stilettata sia al calciatore sardo (in passato ad un soffio dal Napoli) che, soprattutto, all’Inter con un paragone assai discutibile con un calciatore del Napoli.

“Gilmour o Barella? In questo momento io preferisco Gilmour, se dovesse salutare il Napoli andrebbe sicuramente in un top club più forte dell’Inter”. Il giornalista ha proseguito nel suo pensiero che, certamente, non sarà piaciuto ai tifosi nerazzurri. “Gilmour ha già giocato in Premier League, Barella mai. Quando era a Cagliari ed esplose arrivò all’Inter perché lo voleva Antonio Conte”, ha detto De Maggio, “poi è diventato Barella”.

La conclusione arriva con l’ennesimo elogio nei confronti del 23enne scozzese arrivato dal Brighton la scorsa estate per 14 milioni di euro: “Sono perdutamente innamorato di Gilmour, lui ha sempre giocato in Premier League e nelle giovanili del Chelsea”. Un pensiero discutibile visto quanto raccolto da Barella in questi anni con l’Inter e con la Nazionale azzurra – un Europeo – rispetto ai successi di Gilmour.

Inter, Barella ‘snobbato’: i numeri parlano chiaro

Certo, l’età gioca a favore dell’ex Chelsea (è più giovane di 5 anni) ma le parole di De Maggio sembrano rispecchiare più un gusto personale che un dato certo sul valore dei due calciatori.

Ad ogni modo l’Inter non ha la minima intenzione di pensare ad un addio del centrocampista sardo che, oggi più che mai, è fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi. Nonostante le tante sirene provenienti dalle big di mezza Europa, l’Inter si terrà stretto il classe ’97 che – ad oggi – è indiscutibilmente non solo uno dei centrocampisti più forti della Serie A ma sicuramente tra i più completi e apprezzati al mondo.

I dati, poi, parlano chiarissimo per quello che è stato il rendimento dei due talenti fino a questo momento: 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 1 assist, per Gilmour, Barella ha invece accumulato 43 apparizioni tra campionato, Champions League e Coppa Italia con 3 reti e ben 8 assist vincenti. Al momento, anche i numeri, sembrano smentire De Maggio.