Allerta meteo e rinvio di Bologna-Inter: cosa sta succedendo

In Italia c’è una situazione meteorologica molto critica. I fari sono puntati anche in Emilia Romagna e la sfida del ‘Dall’Ara’ è sotto la luce dei riflettori

Bologna-Inter è il big match del prossimo turno di campionato. I nerazzurri sono davanti forse ad uno dei pochi veri ostacoli rimasti tra loro e lo Scudetto. I felsinei sono una squadra molto ostica da affrontare soprattutto in casa. E c’è una ulteriore questione da valutare: ovvero le condizioni meteo. Il maltempo in questi ultimi giorni sta flagellando il nostro Paese e l’Emilia Romagna rischia di trovarsi ancora una volta al centro di questo nuovo ciclone.

Sappiamo come in passato le condizioni meteo critiche hanno portato le autorità locali a rinviare il match per una questione di sicurezza. Al momento non è stata presa nessuna decisione. Si valuterà con attenzione la situazione e poi magari si interverrà. Per il momento, comunque, l’intenzione è una sola e si spera di rispettarla.

Bologna-Inter a rischio rinvio? Cosa sappiamo

La situazione in Emilia Romagna è assolutamente attenzionata vista l’allerta rossa emessa per sabato e non è da escludere che questa possa essere confermata anche domenica. Per questo motivo esiste un minimo rischio di rinvio anche se, visto il calendario intenso, soprattutto dei nerazzurri, si proverà a giocare a tutti i costi.

Bologna-Inter sotto la pioggia

Al momento non ci sono particolari segnali di rinvio per Bologna-Inter. Il rischio di giocare sotto la pioggia è molto alto, ma la situazione non dovrebbe presentarsi così critica da optare per uno spostamento della sfida. Molto dipenderà anche da come si svilupperà il maltempo nelle prossime ore. L’allerta rossa resta un pericolo, ma si sta lavorando per consentire alla sfida di giocarsi regolarmente.

Un fischio d’inizio alle 18 di domani che è la speranza dell’Inter. Il calendario è assolutamente molto fitto che non ci sono possibilità di recuperarla in tempi brevi. Naturalmente le condizioni meteo non favorevoli potrebbero rendere molto più complicata la sfida e il campo pesante aumentare il rischio di infortuni.

La volontà dell’Inter è comunque quella di giocare e provare a conquistare i tre punti. Serve obbligatoriamente una vittoria per non lasciare terreno per strada e spegnere gli entusiasmi del Napoli in una rincorsa Scudetto davvero molto complicata.

Inter: Bologna crocevia della stagione

Il Bologna potrebbe rappresentare il crocevia della stagione per l’Inter. I felsinei hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti e per questo motivo i nerazzurri dovranno mettere in campo una prestazione di livello per portare a casa i tre punti.