La Samp solo una parentesi, Roberto Mancini è pronto a tornare in Serie A

L’ex Commissario tecnico pronto ad una nuova avventura in Serie A: così Roberto Mancini è pronto a tornare, ipotesi clamorosa

Il calcio, a volte, sa essere romantico. E così dopo la ricchissima e discutibile esperienza alla guida dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini si è reso protagonista di un gesto davvero toccante, di riconoscenza verso il club che lo ha reso – da calciatore – tra i più grandi dell’era moderna.

Il ritorno, come supporto, alla Sampdoria per cercare di salvare la squadra che sta colando a picco in Serie B è un gesto doveroso che lo ha visto insieme a Chicco Evani – tecnico dei blucerchiati – ed il suo vice Attilio Lombardo, tornare per dare una mano. Esperienza e amore per i colori blucerchiati, tornati vittoriosi contro il Cittadella dopo sette turni di magra.

E il pensiero, in questo caso di Lombardo, è volato anche a chi non c’è più, un’altra stella della Samp del passato: Gianluca Vialli. Una situazione complicata che perdurerà fino a fine stagione quella dei blucerchiati, poi bisognerà ricercare la soluzione per ripartire, magari ricostruire.

Mancini di nuovo in Serie A

E Mancini difficilmente ci sarà. Perché le voci di mercato che lo vorrebbero tornare ancora in panchina, ancora in Serie A, non si placano affatto. Anzi. E in questo caso l’Inter non c’entrerebbe proprio nulla.

Chi ha pensato all’ex Commissario tecnico dell’Italia, nel recente passato, è stata la Juventus. Una situazione non poco complicata quella della Vecchia Signora che ha deciso ad una manciata di giornate dalla fine del campionato di esonerare Thiago Motta per puntare su Igor Tudor. Riportare il dna bianconero ad un gruppo spesso demotivato, per chiudere nel migliore dei modi la stagione.

L’obiettivo della Juve rimane sempre e solo uno: rientrare tra le prime quattro e qualificarsi per la prossima Champions League. Uno scenario oggi nelle mani di Tudor che, verosimilmente, tra pochi mesi lascerà la squadra nelle mani di qualcun altro. Che sia proprio Mancini il nome giusto? La Juve, che aveva sondato il terreno nel mese di gennaio ed è stata effettivamente vicinissima alla firma del ‘Mancio’ ancora ci spera.

Mancini-Juve, ci risiamo: così si può fare

Mancini alla Juventus potrebbe quindi essere la soluzione perfetta, tanto per il tecnico di Jesi quanto per la società bianconera. Ed il motivo è presto detto.

L’ex Inter, a caccia di una sfida degna di nota dopo l’amara e breve parentesi come Ct dell’Arabia Saudita, sarebbe intrigato all’idea di riportare in alto la Juve. Allo stesso modo il club di Torino dovrà necessariamente affidarsi alla ricostruzione di una squadra competitiva: ed in pochi meglio di Mancini potrebbero contribuire a questo fine.

Con la Federazione dell’Arabia Saudita aveva firmato un contratto fino al 2027, a 25 milioni di euro a stagione. Cifre che non andrebbero prese in considerazione per quel che riguarda l’ipotesi bianconera. Tutt’altra storia.