Maxi intreccio Inter-Roma: scelto il nuovo bomber

L’Inter deve strutturare il futuro del suo attacco: occhio a un intreccio con la Roma che potrebbe cambiare le cose per i nerazzurri

Nuovo bomber cercasi: questa frase sta già diventando un mantra per diverse big di Serie A alla ricerca di un centravanti attorno a cui far girare la squadra. Vale per la Juventus, soprattutto se dovessero andare via sia Vlahovic sia Kolo Muani, ma anche per Inter e Roma, anche se in maniera un po’ diversa.

I giallorossi continueranno a credere in Dovbyk che ha diversi margini di crescita dopo la prima stagione in Italia. Alle sue spalle dovrebbe prolungare Shomurodov e tornerà anche Dybala, ma nei programmi della dirigenza c’è anche l’acquisto di un quarto attaccante e dovrà essere ancora una prima punta.

Il primo nome sulla lista dei giallorossi è quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti sta facendo molto bene con la maglia dell’Udinese e ha ancora ampi margini di miglioramento, per cui la società giallorossa ha tutta l’intenzione di puntarci per il futuro, nonostante la sua valutazione sia in continua crescita. Oggi servono almeno 30 milioni di euro per acquistarlo e con una concorrenza parecchio folta che potrebbe far aumentare ancora questa cifra.

Roma, concorrenza per Lucca: il vero obiettivo dell’Inter è Castro

Anche l’Inter è stata accostata a Lucca in più occasioni, ma il bomber dell’Udinese non è per niente l’unico calciatore sulla lista della Beneamata, anzi non è neanche in cima. Il profilo preferito sia dalla parte tecnica, sia dalla dirigenza resta quello di Santiago Castro.

L’attaccante argentino è molto giovane, è un profilo che piace a Oaktree e non avrebbe alcun problema a integrarsi nel sistema tattico dell’Inter. In più, avrebbe il vantaggio di crescere sotto l’ala protettiva di Lautaro Martinez, che ha caratteristiche simili alle sue e potrebbe permettergli di migliorare alle sue spalle e con i giusti tempi.

Come vi abbiamo già riportato, l’Inter ha programmato un investimento importante per coprire quel ruolo in attacco, ma non vuole arrivare ai 40 milioni di euro richiesti attualmente dal Bologna, per cui cercherà di sfoltire l’esborso cash. Non sembra, invece, un problema ottenere il sì del calciatore, che nell’ultimo periodo in rossoblù ha anche perso il posto in favore di Dallinga. Tutto a suo tempo, ma ora l’Inter va avanti con convinzione per Santiago Castro.