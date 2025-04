L’Inter tenta il colpaccio dall’Arsenal: Ausilio lo vuole da 10 anni

L’Inter ha puntato un grande calciatore in forza all’Arsenal: piace ad Ausilio da 10 anni, stavolta si può fare davvero

Non è una novità che l’Inter abbia intenzione di operare diversi cambiamenti in rosa a partire dalla prossima estate. Se i titolarissimi, a meno di offerte folli, resteranno, lo stesso non si può dire delle principali alternative nelle coppie offensive di Simone Inzaghi, per cui sarà fondamentale dimostrare qualcosa nel finale di stagione.

Su Joaquin Correa ci sono davvero pochi dubbi: con l’offerta giusta sarebbe partito già la scorsa estate o a gennaio, ora il momento dell’addio è sempre più vicino a parametro zero. Il Tucu non sarà l’unico a lasciare i nerazzurri, dato che anche uno tra Taremi e Arnautovic partirà.

La società di sta già guardando attorno per almeno un paio di colpi che possano assicurare un’alternativa molto importante alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, soprattutto in vista di un calendario ricco di impegni dovuto al format della Champions League e alle lotte su tre fronti. I nomi di Santiago Castro e Jonathan David restano caldi alle giuste condizioni, ma potrebbe aprirsi una nuova opportunità anche in Premier League e precisamente dall’Arsenal.

Dall’Arsenal all’Inter: torna di moda Gabriel Jesus

Inter e Arsenal sono state due grandi protagoniste dei quarti di finale di Champions League, ma potrebbero tornare a fare la voce grossa anche sul calciomercato e per un’operazione importante che potrebbe portare un big dei Gunners in Italia. E verrebbe da dire ‘finalmente’, dato che si tratta di Gabriel Jesus.

I tifosi dell’Inter ricorderanno che il brasiliano era uno dei principali obiettivi di Suning nei primi mesi dall’arrivo all’Inter. Il ragazzo piaceva tantissimo a Piero Ausilio, che poi ha dovuto virare su Gabigol, visto il trasferimento dell’ex Palmeiras al Manchester City. Le cose all’Arsenal, però, sono andate parecchio male per il brasiliano in questa stagione.

Ha totalizzato 17 presenze in Premier League mettendo a segno tre gol, di cui la maggior parte dalla panchina. Poi è arrivata anche la rottura del legamento crociato a ledere la sua stagione in maniera definitiva. L’Inter potrebbe tentare di acquistarlo a prezzo di saldo, per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, ma restano delle difficoltà nell’affare.

Innanzitutto, l’Arsenal dovrà prima cercare un sostituto e sta già lavorando per un nuovo bomber, ma Gabriel Jesus dovrebbe venire incontro all’Inter spalmando il suo ingaggio su più stagioni. L’idea, però, rimane.