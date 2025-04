Frattesi via e sgarbo al Milan, l’Inter ha già scelto il sostituto

Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe vedere l’addio di Davide Frattesi: beffa al Milan per l’erede a centrocampo

Saranno settimane cruciali per la stagione dell’Inter. Dopo lo scivolone contro il Bologna, i giochi Scudetto sono più aperti che mai ed il Napoli di Antonio Conte non può che crederci. Sarà quindi durissima.

Resta poi la Champions League, il sogno tutt’altro che velato del tecnico piacentino, pronto a portare sempre più in alto la sua Inter. Ma Simone Inzaghi attende tanto anche in sede di calciomercato, visto che ormai manca davvero poco alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Molto, riguardo alle prossime entrate, dipenderà inevitabilmente dalle uscite.

Così il nome di Davide Frattesi si avvicina sempre più ai nomi che potrebbero lasciare la Milano nerazzurra al termine della stagione. Il centrocampista romano è stato vicino a dire addio all’Inter già lo scorso gennaio ma, alla fine, Marotta decise di tenerlo ritenendolo una pedina troppo importante, anche se a gara in corso.

Milan bruciato, va all’Inter: super colpo a centrocampo

Ora la musica non sembra cambiata, perché davanti ad una grande proposta l’Inter non batterà ciglio e cederà l’ex Sassuolo. C’è soprattutto la Roma, il club che lo ha formato calcisticamente, a sognare Frattesi. Ma non solo. Occhio alla Premier League, con diversi club interessati alla finestra.

Ecco quindi che il casting per rimpiazzare il 25enne capitolino – che ha comunque fino a questo momento collezionato 42 presenze con 6 reti e 2 assist vincenti – è già aperto, da diverso tempo. Il nome giusto potrebbe essere quello di Samuele Ricci, gioiello del Torino nei radar dell’Inter già dalla scorsa estate. Oggi, il nome del centrocampista granata si fa sempre più forte, assai gradito ai dirigenti di Viale della Liberazione.

Anche il Milan sogna Ricci, è un nome bollente per il mercato rossonero e lo è stato pure tre mesi fa quando Urbano Cairo decise di non scendere a compromessi, chiudendo all’addio a stagione in corso del 23enne di Pontedera. Ora Marotta e Ausilio possono davvero costruire un sorpasso al ‘Diavolo’ che sarebbe semplicemente clamoroso.

Ricci-Inter, le cifre

Non vi è alcun dubbio sul fatto che Samuele Ricci, ormai da mesi, si sia attestato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Soprattutto in relazione alla giovane età. È per questo che Milan ed Inter lo seguono con enorme interesse.

Ad oggi il club di Via Aldo Rossi sembra essere in vantaggio anche se nei piani di Beppe Marotta Ricci sta prendendo sempre più importanza. E così, coi 35-40 milioni derivanti dall’addio di Frattesi, il presidente dell’Inter intende beffare il Milan. Urbano Cairo, vista anche la scadenza del contratto di Ricci ancora lontana (2028) difficilmente farà sconti: serviranno 30 milioni. Una cifra che i nerazzurri, a questo punto, sono pronti ad offrire.

Parallelamente non vi sarebbe alcun dubbio né sull’utilità del classe 2001 nel mutevole 3-5-2 di Simone Inzaghi né sulla questione stipendio, visto che in granata Ricci guadagna ‘solo’ 1,8 milioni di euro all’anno. Ad oggi l’ex Empoli ha segnato 1 gol con 2 assist in 32 presenze tra Serie A e Coppa Italia.