Non ci sono più dubbi, ok alla cessione in prestito: saluta l’Inter in estate

Marotta prepara l’addio durante il calciomercato estivo: lascia i nerazzurri a titolo temporaneo, ci sono già le cifre

La lotta Scudetto è ancora apertissima e, in casa Inter, c’è la voglia di tornare a correre dopo i due passi falsi contro Bologna e Milan in Coppa Italia. D’altronde la stagione nerazzurra, ad oggi, rimane molto più che positiva.

C’è la Champions League a cui badare, il doppio scontro con il Barcellona all’orizzonte e il sogno di raggiungere la finale a due anni dall’ultima volta quando a trionfare sui nerazzurri fu il City di Guardiola. Dal campo al calciomercato il passo è breve, c’è da valutare quali saranno le mosse che la dirigenza di Viale della Liberazione ha in mente per il futuro.

Si comincerà dagli addii, necessari per lasciare spazio – soprattutto dal punto di vista economico – ai prossimi colpi. Una rosa maggiormente completa e competitiva: è questo l’obiettivo di Beppe Marotta. E così, dalla difesa all’attacco, in molti lasceranno Appiano Gentile.

Inter, nuovo addio: c’è la cifra

Da Stefan de Vrij, in scadenza e per il quale difficilmente scatterà il rinnovo fino al 2026, fino ad arrivare ad Arnautovic e Correa che da svincolati diranno addio alleggerendo pesantemente il monte ingaggi. Nel mezzo, a centrocampo, occhio a Kristjan Asllani.

L’ex Empoli in questa stagione non ha dato il meglio di sé, nonostante Inzaghi gli abbia concesso diverse occasioni per mettersi in mostra. In attesa di capire se la dirigenza di Viale della Liberazione prenderà eventualmente in considerazione offerte per i suoi big – Barella e Calhanoglu su tutti – occhio al nazionale albanese, apparentemente già fuori dai piani.

Asllani la scorsa estate è stato accostato ad un potenziale addio all’Inter, con diverse opzioni in Serie A che alla fine non si sono concretizzate: Inzaghi ha voluto puntarvi ancora, ma le cose non sono andate benissimo

Inter-Asllani, ecco cosa succede

Ecco quindi che il 23enne di Elbasan sembrerebbe in rampa di lancio per salutare Milano, probabilmente in prestito, con una cifra già determinata dalla dirigenza nerazzurra per l’eventuale riscatto.

Diritto o obbligo che sia, Asllani lascerà Milano e chi vorrà riscattarlo tra un anno dovrà sborsare non meno di 15 milioni di euro. Una cifra che, se il centrocampista dovesse tornare a giocare sui suoi consueti livelli, sarebbe più che giusta. Asllani è arrivato a Milano tre anni fa per praticamente la stessa cifra, il suo contratto – rinnovato lo scorso settembre – è ora in scadenza il 30 giugno 2028.

In attesa di capire chi effettivamente possa puntare su di lui – nel recente passato si è parlato anche di Fiorentina – l’albanese ha collezionato 31 apparizioni con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo. L’ingaggio di Asllani è di 800 mila euro a stagione, alla portata delle società che negli ultimi tempi hanno pensato alla sua firma.