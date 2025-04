Inzaghi vuole rilanciarlo: l’ex Juve è pronto a tradire e vestire la maglia dell’Inter

Simone Inzaghi pronto ad essere accontentato: colpo da applausi, così l’ex bianconero può subito firmare con l’Inter

Le ultime di calciomercato vedono un’Inter già grande protagonista in vista della prossima sessione estiva. Grandi manovre sono attese in ogni reparto, visto che saranno diversi gli addii alla formazione nerazzurra. Specie in attacco, con Joaquin Correa e Marko Arnautovic che salvo colpi di scena saluteranno Appiano Gentile.

Per questo, difesa e soprattutto attacco saranno le zone del campo da rimpolpare con nomi di un certo spessore. A tal proposito, la vera sorpresa potrebbe essere un ex bianconero.

Dalla Juventus all’Inter, a distanza di pochi mesi dall’addio alla maglia bianconera Federico Chiesa potrebbe rappresentare la vera sorpresa del mercato estivo firmato da Beppe Marotta. Questa, almeno, la speranza di mister Inzaghi.

Dalla Juve all’Inter: riemerge il nome di Chiesa

Il tecnico piacentino apprezza particolarmente l’ala genovese che a Liverpool sta giocando poco e non sembra rientrare tra le priorità di Arne Slot nell’immediato. Ecco quindi che l’opzione Inter – già sterilmente ventilata nel mese di gennaio – potrebbe decollare a fine stagione. Chiesa è arrivato in Premier League lo scorso agosto, dopo un lunghissimo tira e molla con la dirigenza juventina per un rinnovo che non è mai arrivato.

Sono bastati 12 milioni ai ‘Reds’ per acquistare il cartellino del figlio d’arte che, oggi, sembra essersi smarrito. Il richiamo della Serie A, un ruolo da protagonista in maglia nerazzurra: una possibilità che potrebbe diventare concreta e alla quale in pochi sarebbero capaci di dire di no. Chiesa, che a gennaio ha preferito rimanere al Liverpool per giocarsi le sue chances agli ordini di Arne Slot, è oggi una riserva di lusso.

Chiesa all’Inter: cifre e dettagli

L’Inter avrà bisogno di 1-2 innesti da accorpare all’attacco titolare – mai in discussione – composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il classe ’97 sarebbe una scelta diversa, capace di variare sul fronte offensivo, su entrambi gli esterni. Un’idea che stuzzica non poco Simone Inzaghi.

Bisognerà discutere della questione cartellino anche se, al momento, l’idea sarebbe quella di tentare un prestito con opzione di riscatto nel prossimo futuro. D’altronde Chiesa è legato alla società inglese da un contratto valido fino al 30 giugno 2028: di soluzioni e margini per trattare ce ne sono eccome.

Lato stipendio, invece, non dovrebbero esserci problemi: Chiesa ad oggi guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. Situazione dunque in divenire, l’ex bianconero potrebbe essere tra i primi affari della prossima stagione: il clamoroso scenario sognato da mister Inzaghi.