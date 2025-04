Lascia l’Inter per la Lazio: i biancocelesti pronti al colpo

Affare in vista tra il club meneghino e quello capitolino: il giocatore è pronto a cambiare maglia alla fine di questa stagione

In attesa di un confronto sul campo (l’appuntamento è per domenica 18 maggio, quando l’Inter ospiterà la squadra allenata da Marco Baroni per l’ultima uscita casalinga in campionato) nerazzurri e biancocelesti continuano il loro dialogo sul mercato.

Già qualche mese fa il Presidente Marotta aveva provato a sondare il terreno per due profili militanti nel club capitolino: lo spagnolo Gila, per il quale il patron Lotito ha alzato – almeno per ora – un vero e proprio muro, e l’esterno Manuel Lazzari, pallino del tecnico Inzaghi dai tempi dell’avventura a Roma del tecnico piacentino.

Per la verità bisognerebbe aggiungere un terzo profilo alla lista di calciatori militanti nella società romana che il dirigente meneghino ha cerchiato in rosso nell’agenda di mercato: si tratta di Mateo Guendouzi, il carismatico centrocampista francese entrato in orbita nerazzurra. Anche per l’ex Arsenal e Marsiglia però, Lotito non vuole sentire ragioni.

Le cose potrebbero cambiare qualora la Lazio non riuscisse, alla fine della stagione, a centrare la qualificazione per alcuna competizione europea. In questo caso probabilmente la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, riaprendo uno spiraglio per una trattativa che si presenta comunque piuttosto complicata.

A proposito dei desideri di un altro attore di campo, un attaccante dell’Inter è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro dopo lo scontato mancato rinnovo di un contratto la cui deadline è tra due mesi esatti. Proprio la Lazio potrebbe essere il suo punto di approdo per una nuova esperienza, forse l’ultima di un certo livello nella sua carriera.

Arnautovic resta in Serie A: idea Lazio a costo zero

Reduce da una stagione, la scorsa, densa di successi a livello collettivo, ma avara di soddisfazioni a livello personale, Marko Arnautovic quest’anno ha fatto di tutto per meritarsi una conferma che però, considerando anche la sua carta d’identità, non è arrivata e non arriverà.

Nonostante l’austriaco si sia dimostrato più utile alla causa rispetto alla passata stagione, con alcuni gol decisivi in partite chiave per l’Inter, né la dirigenza né la proprietà hanno mosso passi concreti nella direzione di un prolungamento del contratto esistente. Nell’accordo in scadenza a giugno c’è una clausola unilaterale che consentirebbe all’Inter di prolungare di un altro anno il contratto.

Il 36enne di Vienna, già nel mirino di alcuni club di Serie A che hanno fiutato il possibile colpo gratis, potrebbe verosimilmente restare in Italia accasandosi proprio nella Capitale. La necessità, per la Lazio, di arruolare un vice Castellanos sul fronte offensivo potrebbe risultare decisiva nell’affondo con l’entourage del calciatore, che non disdegnerebbe la possibilità di giocare un ruolo decisivo in un club comunque ambizioso come quello capitanato dal vulcanico patron.