Non solo Arda Guler, altro colpo dell’Inter in casa Real Madrid

Dalle Merengues ai nerazzurri, spunta un grande colpo: c’è lui insieme al fantasista turco

Una settimana da incubo si è chiusa per l’Inter di Simone Inzaghi. Tre sconfitte che possono effettivamente aver compromesso il cammino dei nerazzurri, ora fuori dalla Coppa Italia e in ritardo di tre punti dal Napoli di Antonio Conte.

Non è detta l’ultima parola in Champions League, habitat sempre più congeniale ai ragazzi di Simone Inzaghi pronti al doppio confronto col Barcellona. E nel frattempo la dirigenza di Viale della Liberazione sta già pianificando le prossime mosse di mercato, con un nome in particolare che resta in cima alla lista di Beppe Marotta.

Arda Guler piace tantissimo ai vertici nerazzurri e così il presidente dell’Inter proverà in ogni modo a convincere il Real Madrid a lasciarlo partire in estate, con la garanzia di far giocare maggiormente il gioiello turco apparso parecchio in ombra con la maglia dei ‘Blancos’ in questa sua seconda stagione in Spagna.

Dal Real all’Inter: arriva insieme ad Arda Guler?

34 apparizioni con il Real Madrid – di cui 23 in Liga, la maggior parte a gara in corso – per Guler, con 4 gol 8 assist vincenti all’attivo. L’ex Fenerbahce, però, potrebbe non essere il solo sogno di mercato che Marotta e Ausilio avrebbero in mente dalla rosa di Carlo Ancelotti.

Perché l’Inter potrebbe presto tornare a pensare pure a Dani Ceballos, centrocampista di grande qualità che al Real non è da un pò una priorità per il tecnico di Reggiolo. E così l’Inter in attesa di capire le modalità per strappare Arda Guler – si parlerebbe, verosimilmente, di prestito con riscatto condizionato e controriscatto in favore delle ‘Merengues’, un pò come accaduto con Nico Paz al Como – potrebbe avanzare verso un altro grande colpo.

Ceballos rappresenterebbe un’entrata di grande qualità in mezzo al campo, a maggior ragione se come sembra Kristjan Asllani dovesse fare le valigie per cercare fortuna altrove. A 28 anni il regista spagnolo, dopo essere stato accostato spesso ad un suo possibile approdo a Milano, potrebbe effettivamente finire all’Inter.

Inter, ritorno di fiamma: così arriva Ceballos

Ad oggi Dani Ceballos è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 ed il nodo, per i nerazzurri, sarebbe certamente rappresentato dallo stipendio: l’ex Arsenal a Madrid guadagna ben 5 milioni di euro netti a stagione.

Tanti, se si pensa che si tratta di una figura secondaria nello scacchiere di Ancelotti, praticamente il doppio di quelli percepiti da Guler. Il classe ’96 di Utrera ha fino ad oggi collezionato 35 presenze, racimolate tra campionato e coppe, con 2 assist vincenti all’attivo.

Staremo a vedere se alla fine Marotta concretizzerà questa ‘doppietta’, una suggestione meravigliosa per il popolo nerazzurro che spera che la stagione possa ancora chiudersi con un sorriso.