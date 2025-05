Allerta meteo a Milano: rinvio Inter-Verona, le ultime

Archiviato il pareggio contro il Barcellona, i nerazzurri stanno già pensando alla sfida con gli scaligeri di campionato. Una partita da vincere per alimentare il sogno Scudetto

Cinque partite senza vittoria e la necessità di ritornare al successo per mettere in modo definitivo alle spalle forse il periodo più complicato dell’era di Inzaghi. Il Verona forse arriva nel momento giusto. Gli scaligeri sembrano avere un po’ mollato la presa nonostante il discorso salvezza non è archiviato matematicamente. Questo potrebbe consentire ai nerazzurri di ritrovare i tre punti per rimanere in scia al Napoli.

Una partita che sulla carta vede i nerazzurri favoriti. La grande incognita è rappresentata dal meteo. In questi giorni il caldo sta facendo da padrone e le temperature sono arrivate quasi a livelli estivi. Ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore con un ritorno della pioggia.

Inter-Verona: le previsioni meteo

Diciamo che Inter e Verona dovrebbero essere graziate dal meteo. Le condizioni, infatti, non dovrebbero peggiorare entro la serata di sabato e questo consentirebbe di giocare su un campo ideale oltre che naturalmente senza pioggia. L’unica grande incognita riguarda il caldo, ma solitamente la sera la temperatura scende di qualche grado.

Nessun rischio pioggia per il match di sabato

La buona notizia è rappresentata dal fatto che non c’è nessun rischio pioggia per Inter-Verona. Il meteo sulla Lombardia potrebbe ritornare a peggiorare da domenica e, quindi, la possibilità di condizioni meteo non ottimale in questo momento è principalmente per il ritorno contro il Barcellona.

Sabato sera il caldo dovrebbe continuare a fare da padrone anche se magari in maniera inferiore rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime ore. In Serie B si è ritornati con il cooling break proprio per condizioni estreme. La speranza è che ci possa essere un piccolo crollo delle temperature per consentire ai giocatori di non dover fare i conti con un clima estivo. Naturalmente bisognerà aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Di certo l’assenza della pioggia è una buona notizia perché consentirà di giocare su un terreno di gioco perfetto e non prendersi dei rischi inutili magari per quanto riguarda gli infortuni.

Inter: contro il Verona è vietato sbagliare

A prescindere dal meteo, l’Inter non può permettersi errori contro il Verona per continuare a sognare lo Scudetto. Serve assolutamente una vittoria e sperare in un passo falso del Napoli contro il Lecce.