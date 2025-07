Bye Bye Inter, visite mediche prenotate: vola in Premier in saldo

Niente più Inter, sta per firmare con la big di Premier League: colpo clamoroso, costa pochissimo

Uno dei settori del campo sul quale Marotta da tempo sta lavorando, alla ricerca di rinforzi ideali anche dal punto di vista economico e non solo tecnico-tattico, è la difesa.

L’Inter nella passata stagione, in Serie A, ha subito 35 reti al pari di Juventus e Roma: ben 8 in più rispetto al Napoli campione d’Italia. Da qui l’esigenza di dover incorporare, tanto sulle fasce quanto soprattutto al centro, pedine di un certo livello. I rinnovi di Darmian, Acerbi e de Vrij, tutti fino al 2026, non chiudono a possibili colpi di scena. Anzi…

Ma in questo momento le indiscrezioni che arrivano tra le altre cose dall’Inghilterra parlano di una beffa clamorosa. Uno dei calciatori che il club nerazzurro ha seguito con maggiore interesse sta per accasarsi in Premier League.

È il quinto colpo: addio Inter

Non è un mistero che il fascino della Premier League, campionato straordinariamente più ricco della Serie A, sia fortissimo per la maggior parte dei calciatori più richiesti del mondo.

E così anche un difensore, spesso e volentieri accostato ai colori nerazzurri, pare orientato a trasferirsi in Inghilterra. Si tratta di Cristhian Mosquera, centrale spagnolo ma di origini colombiane che è cresciuto con le giovanili del Valencia fino ad arrivare ad essere uno dei titolarissimi della prima squadra. Anche il Milan aveva pensato a lui recentemente: l’Inter, però, era andata ben oltre un semplice pensiero.

Secondo quanto viene riferito da ‘Tribalfootball.com’, che cita il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrale classe 2004 sarebbe praticamente ad un passo dalla firma con l’Arsenal. Sembra che le visite mediche siano state già prenotate, per un affare mai così vicino alla chiusura.

Mosquera all’Arsenal: i dettagli

Romano ha scritto, nelle scorse ore in un messaggio su ‘X’, nel quale specifica come il centrale del Valencia abbia voluto a tutti i costi l’Arsenal e che la chiusura dell’affare sarebbe ormai prossima, con tutti i dettagli.

“Ultim’ora, Cristhian Mosquera all’Arsenal: ci siamo. Accordo verbale in essere, seguiranno i passaggi formali. 15 milioni di dollari più bonus, pacchetto sotto i 20 milioni di euro. Accordo a lungo termine, Mosquera voleva solo l’Arsenal. Visite mediche pronte per il fine settimana, se tutto andrà bene”. Il portale aggiunge come Arteta speri di poterlo incorporare al gruppo che sabato partirà per il tour pre-stagionale in Asia, tra Singapore e Hong Kong.

Una beffa importante per l’Inter ed il calcio italiano, anche perché dal punto di vista economico risulta un grandissimo affare. Ad oggi il contratto dello spagnolo è in scadenza il 30 giugno 2026 ed il suo stipendio si attesa di poco sopra il milione di euro.

Nonostante i tentativi del Valencia di provare a trattenerlo rinnovando e adeguando il contratto, il centrale ha deciso per l’addio. Nell’ultimo anno Mosquera, tra campionato e coppe, ha racimolato ben 41 presenze con anche 1 gol all’attivo.