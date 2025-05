Inter, 95 milioni per Lautaro Martinez: Marotta li accetta?

Lautaro Martinez via dall’Inter: spunta la clamorosa ipotesi che potrebbe portare via il ‘Toro’, 95 milioni di euro sul piatto

Poche settimane ed in casa Inter si tireranno le somme per una stagione sulla carta ancora potenzialmente molto positiva. Nel frattempo a farsi strada tra i pensieri di dirigenza e tifosi non può che essere il calciomercato, con la sessione estiva che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio.

In casa Inter è tempo di valutare, in primis, le potenziali cessioni. Si è parlato spesso e volentieri della possibilità di lasciar partire almeno un big, un giocatore importante che potesse rimpolpare le casse del club di Oaktree e permettere a Beppe Marotta di spingere, poi, sulle entrate.

Da Barella a Calhanoglu, passando per Marcus Thuram che intriga soprattutto per la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel suo contratto con l’Inter. A sorpresa, però, chi potrebbe effettivamente fare le valigie e arricchire il club nerazzurro potrebbe essere il suo capitano: Lautaro Martinez.

🗣️#Inzaghi in conferenza: “#Lautaro? Sarà difficilissimo averlo, probabilmente martedì giocheremo senza il nostro capitano”. 🚨Per Lautaro sospetto risentimento al flessore. Farà esami tra oggi e domani. #BarcellonaInter #UCL pic.twitter.com/QekZ8nfb3M — Interlive (@interliveit) April 30, 2025

;

Addio Inter, Lautaro in bilico: il piano di Marotta

Il ‘Toro’ nel corso delle stagioni ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti, completi e decisivi del panorama mondiale. Ragion per cui diverse grandi società hanno posto le loro attenzioni sul nazionale argentino che negli anni ha trascinato l’Inter.

Si è parlato nel recente passato di come l’Atletico Madrid potesse effettivamente puntare sull’argentino, connazionale di Simeone che stravede da tempo per lui. Oggi, però, c’è un altro clamoroso ritorno di fiamma che potrebbe spaventare i tifosi nerazzurri: quello del Barcellona.

Il club di Laporta è stata la primissima società a farsi avanti nell’estate 2020, con un trasferimento che pareva già fatto. La Pandemia e le resistenze di Marotta, però, fecero saltare tutto. Successivamente Lautaro assunse un ruolo di assoluto leader diventando anche capitano dell’Inter.

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è il portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’ che sottolinea come la società catalana sia interessatissima al 27enne di Bahìa Blanca, soprattutto in previsione del probabile addio di Robert Lewandowski in scadenza col Barcellona nel giugno 2026.

Barça-Lautaro, ritorno di fiamma: così si può

Lautaro Martinez è molto felice a Milano, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2029 diventando il calciatore più pagato all’Inter con 9 milioni netti a stagione. La tentazione spagnola rimane, quella di confrontarsi coi migliori nella Liga.

D’altro canto il club di Laporta versa in condizioni finanziare difficili, che non permetterebbero sforzi finanziari di questo tipo. Soprattutto per il cartellino. Viene riferito che, nonostante l’assenza di una clausola rescissoria (che se esistesse si aggirerebbe intorno ai 150 milioni) il prezzo ‘base’ per discutere dell’ingaggio di Lautaro resta di 95 milioni, non uno di meno. Il club di Viale della Liberazione, d’altro canto, continuerà ad alzare un muro.

Lautaro vorrebbe restare per trovarsi garantito il posto da titolare e quindi anche la convocazione di Scaloni per il Mondiale 2026. In questa stagione il nazionale argentino ha collezionato quasi 50 presenze tra campionato e coppe, superando anche quest’anno quota 20 gol.