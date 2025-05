Colpo a zero Inter: Marotta deve affrettarsi, cambiano idea sul rinnovo

Cambia tutto, ora i nerazzurri devono accelerare per il colpo a parametro zero: l’ipotesi rinnovo si fa sempre più probabile

Marotta e Ausilio stanno già al lavorando per il futuro dell’Inter. I vertici di Viale della Liberazione hanno in mente già diversi nomi da provare a incorporare a partire dal 1° luglio.

Difesa e attacco saranno, inevitabilmente, i reparti da rivoluzionare maggiormente. Ma occhio pure al centrocampo, con la partenza quasi certa di Asllani e la volontà di portare maggiore fisicità alla mediana di Simone Inzaghi. A tal proposito, un affare ventilato da tempo potrebbe incredibilmente sfumare: i tifosi nerazzurri sono in ansia.

Graeme Bailey, giornalista di ‘Tbrfootball.com’, nelle scorse ore ha fatto una rivelazione di mercato importante che – non troppo a distanza può riguardare i piani estivi dell’Inter. Si guarda in Premier League, a Londra, dove un profilo che piace parecchio a Beppe Marotta potrebbe rimanere dov’è.

Occhi su Thomas Partey, centrocampista ghanese di 31 anni che vedrà scadere il suo contratto con l’Arsenal il 30 giugno 2025. Un’occasione di mercato parecchio interessante, viste le doti del giocatore che nel 2020 lasciò l’Atletico Madrid per i ‘Gunners’, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. I guai fisici e i continui acciacchi hanno limitato, nel corso degli anni, il rendimento del mediano africano.

Adesso, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Perché Partey, schierato da Arteta all’occorrenza anche nel ruolo di terzino destro, ha mostrato una tenuta fisica importante, arrivando a giocare il maggior numero di partite stagionali da quando è in Inghilterra. Un segnale assai rilevante di come fisicamente sia in grande forma. Ed è da qui che sta nascendo l’idea di un inatteso rinnovo.

Inter, Partey può rinnovare con l’Arsenal

Bailey ha riferito come Arteta sia particolarmente legato alle doti e alla duttilità del calciatore, mentre l’Arsenal ha apprezzato parecchio la sua professionalità: il giocatore, tuttavia, nel corso degli ultimi mesi ha comunque già parlato con altre squadre.

“Mi è stato detto che il club pensa che sia davvero maturato nel ruolo di leader nello spogliatoio”, ha rivelato il giornalista. Ci sono stati colloqui con Atletico Madrid e Barcellona mentre il centrocampista piace parecchio, in Serie A, ad Inter, Juventus e Napoli. Il calciatore, che a Londra guadagna 6,7 milioni di euro a stagione, potrebbe quindi ritrovarsi sul tavolo una proposta di rinnovo dai ‘Gunners’.

Una pessima notizia per l’Inter che rischia davvero di dovergli dire addio, dopo aver sondato il terreno per lungo tempo. Il colpo a zero può saltare. In questa stagione il nazionale ghanese, che compirà 32 anni il prossimo giugno, ha collezionato quasi 50 presenze.