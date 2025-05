L’Inter segue Pellegrino: maxi scambio con il Parma | INTERLIVE

L’Inter guarda al futuro e ha messo nel mirino anche Mateo Pellegrino in attacco: i margini di trattativa con il Parma

È tempo di guardare anche al futuro per l’Inter, nel vivo di un finale di stagione che vede i nerazzurri ancora in piena corsa per la Champions League e senza dimenticare le residue possibilità di arrivare allo scudetto con il Napoli ora nettamente favorito con tre punti di vantaggio sui rivali meneghini. Uno dei reparti che dovrà subire più cambiamenti è l’attacco.

I titolarissimi rappresentano una sicurezza per i nerazzurri e non si toccano, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez indispensabili per il presente e il futuro dell’Inter – l’intenzione della dirigenza è rinnovare il contratto del francese eliminando la clausola rescissoria presente nel suo attuale accordo. Alle loro spalle, però, dovranno cambiare parecchie cose, se non tutto, dato che le posizioni degli altri tre attaccanti restano fortemente in bilico per la prossima stagione.

I contratti di Arnautovic e Correa andranno in scadenza tra pochi mesi e difficilmente ci saranno margini per rinnovarli. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, è finito in bilico anche Mehdi Taremi, nonostante qualche segnale di risveglio sia arrivato contro il Barcellona.

Ciò vuol dire che serviranno almeno altri due acquisti nel reparto e con Santiago Castro in cima alla lista di preferenze del club, senza dimenticare anche Jonathan David, sempre se dovesse arrivare un sacrificio economico da parte del canadese e del suo entourage.

L’Inter ha messo gli occhi su Pellegrino: cifre e possibile scambio

Secondo quanto risulta a InterLive.it, tra i nomi seguiti con grande attenzione per il prossimo futuro c’è anche quello di Mateo Pellegrino. La punta argentina sta facendo molto bene agli ordini di Chivu con un gran fiuto per il gol e caratteristiche da bomber vero, difficili da trovare oggi in Italia.

È alto più di 190 centimetri, forte fisicamente e nel gioco aereo, tanto che anche l’Inter l’ha patito parecchio nella partita contro i gialloblù. La sua valutazione è ancora relativamente bassa, attorno ai 10 milioni di euro, ma se dovesse continuare a fare così bene nel finale di stagione potrebbe salire a 15.

Marotta e Ausilio non hanno comunque intenzione di destinare grande parte del budget offensivo per l’ex Velez, che verrebbe inserito nell’attuale composizione dell’attacco come quarta o quinta punta. L’intenzione dell’Inter è arrivare a lui nell’ambito di un’operazione più ampia, inserendo delle contropartite tecniche.

I rapporti con il Parma sono ottimi per cui diversi giovani potrebbero fare gola agli emiliani e Chivu li conosce bene visti i suoi trascorsi alla guida della Primavera dell’Inter. Vedremo se l’operazione decollerà a queste condizioni o resterà solo un’idea sul calciomercato.