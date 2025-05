Donnarumma-Inter, svolta dopo la Champions: il piano di Marotta

Gianluigi Donnarumma continua a far parlare di sé: occhio al futuro tra il rinnovo con il Psg e la possibilità di arrivare all’Inter

Ci sono nomi che non sono come gli altri e riescono ad agitare e cambiare completamente le sorti del calciomercato anche solo ai primi rumors. Gianluigi Donnarumma è sicuramente uno di questi e sta dimostrando tutto il suo valore nell’attuale stagione.

Dopo aver vinto il campionato con il Psg, sta mettendo dei tasselli fondamentali anche per l’approdo della sua squadra in finale di Champions League. È stato decisivo contro il Liverpool, e anche contro l’Arsenal ha mostrato i pezzi forti del suo repertorio con almeno due interventi splendidi e difficilissimi che hanno protetto il gol pesantissimo di Dembelé.

Ora i parigini hanno un piede e mezzo in finale, vista la vittoria in trasferta e i meriti sono in buona parte del loro portiere. Le critiche arrivate nelle scorse stagioni ora sembrano un miraggio e la presenza di Luis Enrique, nonostante spesso sia stato scritto e detto che i due non avevano un rapporto idilliaco, sembrano aver giovato parecchio all’estremo difensore. Paradossalmente, però, Donnarumma non è mai stato così vicino a lasciare il Psg.

Donnarumma eroe di Champions: il futuro resta da scrivere

Il portiere ex Milan è legato ai francesi da un contratto fino a giugno 2026. La politica della società è non rinnovare gli accordi a cifre troppo elevate e abbassare il monte ingaggi, per cui negli scorsi mesi il rinnovo sembrava arrivato a un punto morto. L’Inter è stata subito accostata al ragazzo, soprattutto se dovesse essere ceduto già la prossima estate per monetizzare dal suo cartellino.

In realtà, le grandissime prestazioni in Champions League potrebbero cambiare le cose. È difficile pensare che il Psg si lasci scappare uno dei migliori portieri in Europa, soprattutto il migliore della competizione quest’anno.

In ogni caso, almeno per il momento, il piano di Marotta e Ausilio non cambia rispetto a quanto vi abbiamo riferito già negli scorsi giorni. L’Inter ha puntato forte su Josep Martinez e non ha urgenza in porta, nonostante l’esperienza di Sommer a Milano sia comunque vicina ai titoli di coda.

Un’occasione come Donnarumma, però, se sostenibile sotto il profilo economico, sarebbe assolutamente da cogliere. Marotta lo sa bene, e sa anche che il ragazzo gradirebbe tornare a Milano da protagonista assoluto e in gruppo con un forte nucleo azzurro. Per questo, le possibilità ci sono, anche se restano ridotte.