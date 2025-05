Inter, Oblak via a prezzo molto basso: ecco come stanno le cose

ll futuro del portiere sloveno sotto la lente d’ingrandimento, il prezzo crolla vertiginosamente: suggestione Inter

Il calciomercato estivo incombe e, in casa Inter, è già tempo di avanzare le idee che potrebbero cambiare volto alla rosa di Simone Inzaghi. In attesa di scoprire come si chiuderà la stagione, se e quali titoli arriveranno per arricchire la bacheca della ‘Beneamata’, resta un nodo da sciogliere: quello del portiere.

L’Inter deve capire se continuare con Yann Sommer, che di anni ne ha 36 ed un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Inevitabile pensare all’erede, alle occasioni che potrebbero presentarsi dai top club europei nei mesi estivi che incombono. E così si è parlato – e tanto – di Gianluigi Donnarumma.

Ma il presunto corteggiamento di Marotta ai fianchi dell’estremo difensore del PSG è solo un contorno: il nome giusto potrebbe essere quello di Jan Oblak. Il portiere dell’Atletico Madrid è stato recentemente avvicinato al possibile addio ai ‘Colchoneros’ con l’Inter che osserva interessata la situazione.

Inter, idea Oblak: la situazione

‘Europacalcio.it’ lancia l’indiscrezione sul possibile avvicinamento di Jan Oblak alla maglia nerazzurra. Uno scenario incredibile, visto che la chiara ed evidente volontà dell’Atletico Madrid di aprire alla cessione del nazionale sloveno.

Un portiere di esperienza e grande carisma, da anni tra i migliori nel suo ruolo. Per i nerazzurri sarebbe un colpaccio clamoroso anche se la concorrenza – in tal senso – non manca. Il PSG sarebbe interessato in primissima linea, in vista di una probabile cessione di Gianluigi Donnarumma con dodici mesi di anticipo sulla sua scadenza contrattuale ferma al 2026.

Anche il Manchester United è sulle tracce di Oblak, a caccia di un estremo difensore dal sicuro rendimento e che possa aiutare a migliorare la solidità difensiva. La valutazione che l’Atletico Madrid fa del cartellino del classe ’93 è di 25 milioni di euro, non così eccessiva da spaventare Marotta e Ausilio. Anzi.

Inter-Oblak, doppio ostacolo insormontabile

Se da un lato la questione cartellino potrebbe essere affrontata con un discreto ottimismo dalla dirigenza di Viale della Liberazione, d’altro canto esistono due ostacoli abbastanza grossi e complicati da sciogliere, per rendere concreta la pista Oblak.

Il primo riguarda, chiaramente, l’età. Oblak ha 32 anni, è certamente più giovane di Sommer ma è ben lontano dall’idea di investimento che ha in mente Oaktree da due anni a questa parte. Un fattore non trascurabile, dunque, al netto delle inattaccabili qualità del portiere sloveno.

In scadenza con i ‘Colchoneros’ il 30 giugno 2028, Oblak guadagna ben 10 milioni di euro netti a stagione a Madrid. Una cifra decisamente importante, lontanissima dai paletti salariali disegnati da Oaktree negli ultimi tempi. Una suggestione, dunque, che potrebbe anche rimanere tale.

A certe condizioni economiche sarà complicato trattare la firma dell’ex Benfica che da ormai undici anni veste la maglia dell’Atletico Madrid. Staremo a vedere. Per il post Sommer, in casa Inter, è ancora tutto in divenire.