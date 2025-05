Mourinho frega un giocatore all’Inter: ingaggio da 9 milioni

Offerta al rialzo da parte del Fenerbahce per uno degli obiettivi di mercato nerazzurri, c’è lo zampino dello Special One

In un momento di magra di risultati, l’Inter non può contare sul pieno apporto dei propri attaccanti per ribaltare la situazione.

Perché come appurato, i soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram, se non supportati a dovere dagli altri tre colleghi di reparto nei vari incastri tattici, faticano a reggere la pressione dei troppi impegni stagionali.

Onde evitare che il problema si ripercuota anche sul rendimento del prossimo anno, la dirigenza nerazzurra sta lavorando attivamente con l’obiettivo di portare in squadra almeno un centravanti fresco ed incisivo. Possibilmente giovane, futuribile e con un discreto bagaglio di esperienze sulle spalle.

Fra le opzioni sondate finora da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ce ne sarebbe una particolarmente interessante. Parliamo di Jonathan David, destinato a lasciare il proprio club in estate e del quale avevamo già trattato qualche settimana fa proprio qui su ‘interlive.it’ in esclusiva.

Il centravanti canadese, 25 gol in 45 presenze in stagione, piace però anche al Fenerbahce di José Mourinho. E lo ‘Special One’ avrebbe già un piano per portarlo in Turchia, scavalcando la concorrenza.

David tiene l’Inter col fiato sospeso, può finire al Fenerbahce di Mourinho

La notizia del mancato rinnovo di contratto con il Lille ha slanciato le quotazioni di David sul mercato, facendolo finire nel mirino di molte altre big internazionali.

Su di lui, oggi, non ci sarebbero più Barcellona e Bayern Monaco, ma persistono le attenzioni della Juventus e di molti club di Premier League, compresi Liverpool e Arsenal. Non ultime quelle del Fenerbahce, sospinto dalle ferree volontà di Mourinho, mai sazio di raggiungere nuovi traguardi ovunque si trovi.

Secondo le ultime informazioni riportate dal portale ‘Fanatik’, David avrebbe momentaneamente accantonato la destinazione nerazzurra, ritenuta comunque fra le più invitanti, perché mancherebbero garanzie economiche sufficienti a convincerlo della bontà del progetto a trazione inzaghiana.

L’Inter, infatti, avrebbe promesso un quinquennale da circa 4,5 milioni di euro. Lui spera di ricevere almeno 9 milioni stagionali ed un bonus alla firma di altri 15 milioni, a cui verrebbero aggiunte anche le stellari commissioni destinate all’entourage. Cifre che, al contrario, il Fenerbahce sarebbe intenzionato a coprire a pieno, salvo ripensamenti.

David si trova davanti ad un bivio: ridimensionare le proprie richieste, finendo per giocare la Champions ad alti livelli, oppure puntare al massimo percepibile, sacrificando le performance di squadra.