Il Real Madrid punta due titolarissimi: l’Inter chiede 130 milioni

I tifosi nerazzurri cominciano a tremare, il club di Florentino Perez starebbe preparando una grande offerta per l’estate

Non è stata certamente un’annata esaltante quella vissuta dal Real Madrid che, a questo punto della stagione, sta valutando il come e dove rinforzarsi. D’altronde la sessione estiva di calciomercato è alle porte: la dirigenza già sonda il terreno per i prossimi colpi.

A farne le spese potrebbe essere l’Inter, che tra le sue file ormai da anni presenta tanti dei calciatori più ambiti dalle big di tutta Europa. Le ‘Merengues’ sono in piena fase di ricostruzione, diranno addio a Carlo Ancelotti.

Una ricostruzione che prevederebbe acquisti più che cessioni ed a tal proposito i vertici dei ‘Blancos’ avrebbero intenzione di puntare su due delle stelle più apprezzate dello scacchiere di Simone Inzaghi. L’indiscrezione, che arriva dalla Spagna, è semplicemente pazzesca.

L’Inter trema due volte: 130 milioni da Madrid

Il portale ‘Realmadridexclusivo.com‘ nelle ultime ore ha lanciato una doppia bomba di mercato: i ‘Blancos‘ vogliono due campioni di Simone Inzaghi e potrebbero mettere sul piatto una cifra mostruosa per accontentare le richieste del club nerazzurro.

Il primo è Nicolò Barella, assoluto pilastro della mediana interista che da ormai sei anni a questa parte ha mostrato una crescita pazzesca, dimostrando di essere tra i centrocampisti più forti al mondo. Secondo la fonte il capo dell’area scout del Real, Juni Calafat, avrebbe messo nel mirino proprio il 28enne sardo che già in diverse occasioni è stato accostato ad un possibile addio ai colori nerazzurri.

Barella in questa stagione ha racimolato 47 presenze con 3 reti e 8 assist vincenti, tra campionato e coppe. A Milano è il secondo calciatore più pagato, con uno stipendio da 7 milioni inferiore solo a quello di capitan Lautaro Martinez. La dirigenza di Viale della Liberazione, d’altro canto, ha già in mente una valutazione di 80-85 milioni di euro per acconsentire alla cessione di Barella durante l’estate.

Non solo Barella: un altro big nel mirino di Perez

Non vi sarebbe solo l’ex Cagliari nei pensieri di Florentino Perez. Il Real, come è noto da tempo, è a caccia di rinforzi sugli esterni bassi e così dopo l’ennesima grande prestazione contro il Barcellona, condita da una doppietta, la dirigenza madridista sarebbe rimasta folgorata da Denzel Dumfries.

Un anno fa si parlava di addio ma alla fine il nazionale olandese è rimasto dov’è, ha riconquistato la fiducia di Simone Inzaghi ottenendo anche un meritato rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028. Nonostante ciò, uno come lui farebbe sicuramente comodo al Real Madrid che potrebbe avere difficoltà a chiudere per un big in quella zona del campo.

Le ‘Merengues’ seguono anche Alexander-Arnold ma ad oggi Dumfries può essere la sorpresa: un calciatore bravissimo in fase di spinta ma cresciuto molto anche dal punto di vista difensivo. Marotta, anche in questo caso, difficilmente farà sconti: serviranno 45-50 milioni di euro per avere il via libera dalla dirigenza nerazzurra.

Ora tutto sta nelle mani di Florentino Perez, che dovrà mettere sul piatto una cifra vicina a 130 milioni di euro per portarli entrambi a Madrid. Il gradimento c’è, adesso serviranno passi concreti per pensare di strapparli entrambi all’Inter durante il calciomercato estivo.