Infortunio Lautaro, ultim’ora clamorosa: è arrivato l’annuncio

Mancano poco più di 24 ore allo scontro dell’anno e tengono banco le condizioni dell’argentino: ci sono delle novità importanti

Archiviata la vittoria contro il Verona, l’Inter è tornata ad Appiano Gentile per preparare la sfida con il Barcellona. Dopo il pareggio nella sfida di andata, i nerazzurri sono costretti a vincere per andare in finale di Champions League a distanza di 15 anni dall’ultima volta. Un risultato non semplice da raggiungere considerata anche la forza dell’avversario, ma c’è il fattore campo e il calore di San Siro da sfruttare.

Nelle prossime ore a tenere banco saranno principalmente le condizioni di Lautaro. Il capitano nerazzurro si è fermato nella sfida di andata per una elongazione ai flessori della gamba sinistra. Un infortunio che rischia di tenere l’argentino fuori dai giochi per la gara contro il Barcellona. Ma il giocatore sta facendo di tutto per essere in campo nel match di Champions League.

Come sta Lautaro Martinez

Le condizioni di Lautaro Martinez sono sotto stretta osservazione dello staff medico. Il giocatore sta facendo di tutto per recuperare dal problema fisico. L’ultimo post su Instagram conferma la volontà dell’argentino di rientrare il prima possibile e dare una mano ai compagni in una sfida fondamentale come quella contro il Barcellona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Lautaro titolare contro il Barcellona?

Lautaro Martinez viaggia a gonfie vele verso la convocazione per la sfida contro il Barcellona. A meno di intoppi dell’ultima ora, l’argentino dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi per uno degli appuntamenti più importanti della stagione dei nerazzurri. E per lui è probabile anche una maglia da titolare.

I dubbi, comunque, saranno sciolti solamente dopo la rifinitura. Inzaghi e lo staff medico valuteranno con attenzione le condizioni di Lautaro e poi saranno prese tutte le decisioni del caso. La presenza in panchina è scontata. Resta da capire se si deciderà di schierarlo titolare oppure a gare in corso.

L’ipotesi più probabile, vista l’importanza della partita, è la prima. Ma resta da capire i rischi di una possibile ricaduta. La stagione è ancora molto lunga con un campionato da finire, una eventuale finale di Champions League e un Mondiale per Club da giocare. Quindi la cautela potrebbe fare da padrone ad Appiano Gentile.

Recupero lampo per Lautaro

A prescindere dalla sua presenza in campo, per Lautaro c’è stato il recupero lampo. Una ipotesi che sembrava difficile, ma la forza di volontà del giocatore ha avuto un ruolo importante.