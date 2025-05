Addio Sommer, il sostituto arriva dalla Serie A

Il futuro dell’estremo difensore svizzero potrebbe essere lontano dalla Milano nerazzurra: nome a sorpresa per la sua eredità

I pensieri, in casa Inter, sono anche già rivolti alla prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente attende i tifosi nerazzurri che vedranno con ogni probabilità la rosa di Inzaghi cambiare profondamente forma, con diversi nuovi arrivi già previsti.

Le cessioni saranno di vitale importanza per permettere a Marotta di stringere la presa sui rinforzi e così un nome in particolare potrebbe presto fare le valigie. Nell’ampio piano di programmazione futura della rosa nerazzurra, la dirigenza interista dovrà certamente fare i conti con la scelta di un nuovo numero uno.

Ad oggi a difendere i pali della ‘Beneamata’ c’è Yann Sommer che, sin dal suo arrivo per 7 milioni dal Bayern Monaco nell’estate 2023, ha saputo restituire sicurezza alla retroguardia come Onana – prima di lui – non era stato in grado di fare.

Post Sommer, ci siamo: sorpresa in Serie A

Un colpo di grande spessore ad un piccolo prezzo: ora, però, il nazionale svizzero potrebbe far spazio ad un nuovo grande nome. Sommer compirà 37 anni a fine anno, è in scadenza con la società di Oaktree il 30 giugno 2026 e non è affatto da escludere che possa fare le valigie con dodici mesi d’anticipo sulla fine del contratto con l’Inter.

A tal proposito, come prevedibile, Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno per diversi profili di grande talento e spessore: la vera sorpresa potrebbe arrivare dalla Serie A. Si è detto tanto di Gianluigi Donnarumma, sogno mai nascosto per la porta dell’Inter e pure lui in scadenza col PSG tra un anno. Una situazione, tuttavia, complessa poiché costosissima: l’ex milanista guadagna 10 milioni netti a stagione.

L’Inter, nel panorama di talenti, potrebbe ritrovarsene uno più vicino del previsto: si tratta di Mile Svilar, gioiello belga ma nazionale serbo, che con la maglia della Roma sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Un estremo difensore che ha ancora tanto da dire – ha appena 25 anni – e che ha tolto spesso e volentieri le castagne dal fuoco alla squadra di Ranieri negli ultimi mesi.

Inter, sogno Svilar: la situazione

Se la Roma sta lottando concretamente per il quarto posto è chiaro che buona parte del merito va all’operato del portiere classe ’99 che ha ancora due anni di contratto con la Roma.

Non sarà affatto facile sedersi al tavolo e trattare con la dirigenza capitolina che su Svilar pare puntare molto, tra presente e futuro. A differenza di Sommer che guadagna attualmente 4 milioni di euro a stagione, Svilar percepisce un ingaggio decisamente inferiore: un quarto di quello dello svizzero. Anche da questo punto di vista sarebbe un grande affare ed un risparmio, alla lunga, lato salariale.

Sul cartellino è difficile, ad oggi, fare delle valutazioni. La Roma ha scommesso su Svilar, a zero, nell’estate 2022 dopo che il giovane portiere finì per lasciare il Benfica da svincolato. Oggi la situazione è decisamente diversa: un’offerta intorno ai 30 milioni potrebbe, tuttavia, far vacillare i giallorossi che si ritroverebbero davanti ad una grossa ed inattesa plusvalenza. Staremo a vedere.