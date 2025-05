“Maxi Squalifica Acerbi”: verdetto folle dopo Inter-Barcellona

La sfida di Champions non è assolutamente finita. Le polemiche proseguono e nel mirino dei tifosi è finito il centrale nerazzurro

Non si placano le polemiche su Inter-Barcellona. Dalla Spagna stanno continuando ad attaccare duramente l’arbitraggio di Marciniak. Il fischietto polacco non è incappato in una serata sicuramente positiva e gli errori commessi da una parte e dall’altra lo confermano. Ma non è assolutamente finita agli episodi che tutti noi sappiamo. Nelle ultime ore è uscito fuori sui social anche una nuova cosa che ha scatenato i social.

Nel mirino dei tifosi è finito ancora una volta Acerbi. Il difensore nerazzurro, al centro della polemica per il litigio con Inigo Martinez, è stato protagonista di un episodio controverso. Da Barcellona hanno confermato che Marciniak ha commesso un grave errore e i tifosi delle altre squadre hanno dato ragione al club spagnolo. Ma c’è una cosa che è sfuggita.

Acerbi e il ‘duello’ con Pedri

Inter-Barcellona è stata una partita molto maschia sin dai primi minuti. I nerazzurri hanno messo sul fisico il match vista la qualità della squadra avversaria. E nelle ultime ore sta facendo molto discutere il contatto che c’è stato tra Pedri e Acerbi in area di rigore. Un duello che sarebbe stato da Marciniak e giudicato regolare.

Acerbi nel mirino dei tifosi del Barcellona

Il duello tra Acerbi e Pedri non è passato inosservato ai tifosi presenti allo stadio. Sui social molti supporters blaugrana hanno pubblicato lo scontro fra i due calciatori. Il difensore ha utilizzato le maniere forti con il giocatore iberico spingendolo un paio di volte.

Acerbi qui pousse à trois reprises Pedri dans la surface pic.twitter.com/lLBdf1yzRC — Barça News (@BarcaNewsFRA) May 7, 2025

Dalle immagini si vede come Pedri prima si lascia andare e poi Acerbi lo spinge e lo tiene inerme sul campo. In quel momento il Barcellona era ancora in possesso della palla e c’è ancora stato un nuovo contatto. Il tutto con Marciniak vicino, che non ha guardato quanto succedeva, ma, richiamata la sua attenzione, sgrida il difensore nerazzurro chiedendo al giocatore di evitare certi comportamenti.

Un rischio da parte di Acerbi che ha portato i tifosi del Barcellona a criticare il comportamento di Marciniak e a chiedere una maxi squalifica per il difensore nerazzurro. Naturalmente questa non ci sarà mai e quanto successo con Pedri è un semplice scontro di gioco molto difficile da sanzionare.

Acerbi decisivo contro il Barcellona

A prescindere dalle polemiche nei confronti di Acerbi, il difensore è stato protagonista di una prestazione di livello con gol e una marcatura senza nessuna sbavatura su Lewandowski.