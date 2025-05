Inter-Barcellona non è finita: “Indagine dell’UEFA”

Le polemiche sulla partita di San Siro non sono assolutamente finite. E dalla Spagna si chiede ai vertici del calcio di intervenire il prima possibile

Marciniak non ha soddisfatto nessuno. Possiamo riassumere così l’arbitraggio del polacco, altamente insufficiente. Molte imprecisioni conditi da errori gravi. Lamentele da una parte e dall’altra con il Barcellona che nel post partita si è lamentato in modo molto duro della direzione di gara.

Nel mirino dei blaugrana sono finiti anche i due olandesi in sala VAR per alcune decisioni, secondo loro sbagliate. Da dire che i due olandesi (Higler e van Boeckel) non è la prima volta che finiscono nel mirino del Barcellona. E c’è un precedente di due anni fa proprio contro i nerazzurri ritornato sui social e sulle pagine dei giornali spagnoli in queste ultime ore. Insomma, non saranno giornate facili per la UEFA, chiamata a prendere decisioni anche importanti.

Da Barcellona chiedono l’intervento della UEFA

È stato un post partita infuocato quello di Inter-Barcellona. Le decisioni di Marciniak e della coppia Var non sono piaciute assolutamente a nessuno tanto che Pedri nel post partita ci è andato giù duro chiedendo un intervento della UEFA per indagare su quanto successo a Milano.

Gli episodi contestati dal Barcellona

“Quando un episodio era al 50 e 50 è andato sempre a favore dell’Inter. Gli ho detto quello che penso in privato a Marciniak, non lo ripeterò in pubblico“, così Flick nel post partita di Inter-Barcellona. Ma quali sono gli episodi contestati dai blaugrana?

Il principale è il presunto fallo di Dumfries su Martin nell’azione del 4-3. Un intervento che rivedendo i replay sembra regolare da parte dell’olandese. L’esterno è in anticipo e in un secondo momento arriva lo spagnolo. Il contatto c’è, ma da un po’ di tempi questi falli non si fischiano. Poi da Barcellona contestano anche il rigore dato all’Inter. Sul contatto Cubarsi-Lautaro non ci sono assolutamente dubbi. Infine, il fallo di mano di Acerbi (stesso metro di giudizio utilizzato con Lewandowski dall’altra parte) e l’intervento di Mkhitaryan su Yamal.

In questo caso il fallo si concretizza in area di rigore, ma il primo intervento inizia all’esterno e da qui parte la chiamata del Var. Forse bisognava richiamare Marciniak per un quadro più completo e non cambiare la decisione in automatico. Anche se sembra tutto regolare.

Eric García: “El fútbol ha sido cruel con nosotros. He venido tres veces al estadio del Inter de Milán y siempre pasan cosas ajenas que no nos salen de cara. Todos sabemos qué pasó con este árbitro cuando vinimos aquí la última vez”. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 6, 2025

🚨🗣️ Pedri: “No es la primera vez que pasa con este árbitro. La UEFA debería mirarlo. Mkhitaryan debería estar expulsado. Son varias” 📹 @scapde_45 pic.twitter.com/NoSpyYgz6U — Diario SPORT (@sport) May 6, 2025

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en la acción entre Mkhitaryan y Lamine Yamal. 👉🏻 Se producen dos contactos en la acción, uno fuera del área y un segundo sobre la línea. ❌ ES PENALTI. ▪️ Marciniak señaló correctamente el penalti pero Dennis Higler, en el VAR, cambió su decisión. pic.twitter.com/HWiyMrX3CJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 6, 2025

The same VAR referee from the scandal at San Siro two seasons ago. 🤐 https://t.co/z1xnNF5goD pic.twitter.com/cV91DpAr2T — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) May 4, 2025

‼️Hansi Flick: “Every 50/50 decision that the ref had, he called it in Inter’s favor.” pic.twitter.com/tTTCwvv4Lt — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 6, 2025

Il precedente

Nel mirino del Barcellona non c’è solamente Marciniak. Duramente accusati anche Higler e van Boeckel, gli stessi due arbitri, ricordano dalla Spagna, che erano al Var due anni fa quando non è stato dato un rigore al Barcellona per un presunto fallo di mano di Dumfries.