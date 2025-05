Addio al Milan certificato, l’Inter può prenderlo in prestito

Il futuro potrebbe essere all’Inter, addio Milan già deciso a fine stagione: Marotta ci prova, ecco il primo regalo a Simone Inzaghi

Il tempo stringe e per l’Inter è arrivato il momento di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Champions League e Scudetto, tutto è ancora possibile per i nerazzurri che parallelamente stanno anche progettando un futuro ancora più radioso e ambizioso.

Il calciomercato estivo sarà ancora una volta l’alleato su cui Beppe Marotta intende fare affidamento per la prossima annata. Dopo un gennaio decisamente privo di grandi spunti, i vertici di Viale della Liberazione hanno ben chiaro come e dove agire: i reparti saranno tutti rimpolpati. Due in particolare, difesa e attacco.

La questione de Vrij e l’eventuale arrivo di un nuovo centrale rimane all’ordine del giorno mentre davanti due sono le partenze ormai certificate: Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Così la dirigenza nerazzurra, nel frattempo, sta pensando ad un grande colpo direttamente dal Milan: lo scenario è pazzesco.

Con il Milan è finita: lo vuole l’Inter

Le strade di Milan ed Inter in sede di calciomercato si sono incrociate spesso e volentieri, dando vita a momenti di grande spettacolo per i tifosi. Lo ‘scippo’ Calhanoglu, nell’estate 2021, è ancora nei pensieri dei sostenitori nerazzurri come in quelli dei milanisti.

Oggi il nome che potrebbe spiazzare tutti è uno solo, Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha vissuto momenti decisamente positivi, risultando spesso e volentieri decisivi in quella che a conti fatti sarà la sua prima ed unica stagione in maglia rossonera. La grande prestazione in Supercoppa italiana proprio contro l’Inter ma non solo: spesso è stato decisivo.

Nonostante ciò sembra che il Milan abbia altri piani per l’attacco nell’immediato futuro, lo ha dimostrato spendendo oltre 30 milioni di euro per Santiago Gimenez lo scorso gennaio. Mentre l’Inter, che potrebbe salutare pure Mehdi Taremi, ha bisogno di alternative di spessore al duo titolare. E l’ex Chelsea, in tal senso, sarebbe la scelta ideale.

Inter-Abraham, lo scenario per l’estate

Arrivato a Milano dalla Roma nell’ambito dello scambio di presititi coi giallorossi che ha coinvolto pure Alexis Saelemaekers – il cui futuro deve essere ancora determinato – Abraham ha collezionato con la maglia del Milan complessivamente 10 reti e 7 assist in 44 presenze.

Numeri, comunque, non di poco conto. Il giocatore, che quindi rientrerà nella Capitale per poi ripartire visto che non rientra nemmeno nei piani della Roma, piace molto a Inzaghi. Marotta, visto che Abraham ha un contratto coi giallorossi fino al 30 giugno 2027, potrebbe tentare di strappare un prestito con riscatto alla fine della prossima stagione.

Lato stipendio, andrà sicuramente ridiscussa la cifra visto Abraham guadagna tanto, tantissimo. 4,5 milioni di euro all’anno, troppi per il Milan in questo momento e con ogni probabilità pure per Marotta.