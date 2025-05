La finale di Champions regala il grande colpo: Inter, che affare a zero

Fresco di conquista della prestigiosa finale col PSG, il club nerazzurro si potrebbe regalare un grande rinforzo gratis: c’è la firma di Marotta

Epica. Straordinaria. Incredibile. Come la semifinale vinta ai supplementari al cospetto della squadra che forse dispone dei più puri talenti del calcio mondiale nella propria rosa. L’Inter ancora gongola dopo l’impresa di ‘San Siro’, che ha regalato ai ragazzi di Simone Inzaghi la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.

Oltre all’orgoglio per il prestigioso traguardo raggiunto (un’opera che ora andrà completata il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera nell’attesissimo ultimo atto contro il PSG), gioisce anche il cassiere di Viale della Liberazione.

Oltre ai tanti milioni incassati andando avanti nella kermesse continentale, l’Inter può essere soddisfatta anche per i 18,5 milioni che l’UEFA verserà nelle casse del club grazie all’approdo nella succitata finale.

Inevitabilmente, approfittando magari anche della finestra eccezionale di mercato che la FIFA ha deciso di tenere aperta dal 1 al 10 giugno in vista del Mondiale per Club (altra competizione in cui i nerazzurri sono pronti a stupire), Marotta avrà un maggior margine di manovra in sede di contrattazioni per regalare al confermatissimo Inzaghi qualche pezzo pregiato da utilizzare magari già a giugno/ luglio negli Stati Uniti.

Inter, ritorno di fiamma per Jonathan David: ora si può

Dopo aver sondato, ormai mesi fa, la disponibilità della stella free agent a trasferirsi a Milano dopo la decisione – poi confermata dal trascorrere dei mesi – del calciatore di lasciare il Lille a caccia di una nuova prestigiosa avventura, la dirigenza si era un po’ defilata dall’affare Jonathan David.

Il formidabile attaccante canadese, abbondantemente sopra i 20 gol stagionali da tre anni a questa parte, è corteggiato anche da Milan – il primo ad interessasi al nordamericano, addirittura due anni fa – Juve, Barcellona e da qualche big inglese.

La corsa folle a chi fosse in grado di offrire al parametro zero l’ingaggio più alto, non aveva scoraggiato l’Inter, a maggior ragione ora con una valigia piena di soldi.

Già, il primo effetto della conquista della finale di Champions potrebbe essere un rinnovato impegno economico per soddisfare le alte richieste dell’entourage del calciatore, convincendolo così – anche finanziariamente, non solo per la conclamata bontà del progetto sportivo – a sposare la causa nerazzurra.

Presentarsi ai nastri della prossima stagione (David arriverebbe tecnicamente a costo zero solo se tesserato dopo il 30 giugno) con un bomber di siffatto lignaggio, metterebbe subito l’Inter nel novero della grandi favorite sia per lo Scudetto che per la prossima kermesse continentale.