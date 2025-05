Giocatore finito in ospedale: Torino-Inter a rischio

Brutte notizie a poche ore dal match di Serie A. Il calciatore è finito al nosocomio dopo un infortunio in allenamento: ecco le sue condizioni

Archiviata la qualificazione in finale di Champions League, l’Inter è pronta a scendere in campo contro il Torino. Una sfida non semplice, ma fondamentale per alimentare i sogni Scudetto. I nerazzurri sono obbligati a vincere per rimandare il più possibile la festa del Napoli e sperare in un passo falso dei partenopei. Intanto, però, c’è da fare con una sorta di emergenza. Le fatiche della sfida con il Barcellona si sentono.

Lautaro, Mkhitaryan, Pavard sono out e Frattesi in forte dubbio. Ma non è assolutamente finita qui. Un altro giocatore potrebbe saltare la partita a causa di un piccolo infortunio nell’ultimo allenamento. I dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime ore, ma il rischio di non giocare la partita è molto alto visto anche il fatto di essere andato in ospedale. I dubbi, comunque, saranno sciolti nelle prossime ore e in base anche alle sensazioni del diretto interessato.

Cosa è successo in allenamento

Doveva essere una seduta come le altre, ma si è trasformata in un incubo per tutto il Torino. Pedersen ha subìto una violenta pallonata sul volto che lo ha lasciato per qualche minuto a terra. Poi il trasferimento in ospedale per alcuni controlli e, infine, il rientro a casa per riprendersi da uno shock come questo.

Pedersen salta Torino-Inter?

La presenza di Pedersen in Torino-Inter è in forte dubbio. Gli esami strumentali non hanno evidenziato nulla di particolare e dato esito negativo. Il giocatore è tornato subito a casa, ma ora le sue condizioni sono da valutare. La convocazione è a forte rischio e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime ore.

La speranza di Vanoli è che possa essere a disposizione considerate anche le diverse assenze nei granata. Ma da parte dei piemontesi nessuna decisione di forzare la mano. Scenderà in campo solamente se si sentirà bene e avrà smaltito nel migliore dei modi la pallonata.

Una assenza che confermerebbe una certa emergenza in casa Torino. Vanoli, infatti, deve rinunciare a Schuurs Zapata, Njie e Salama oltre che naturalmente deve fare i conti con condizioni non eccellenti di Ricci e Borna Sosa. Una situazione non facile considerato anche l’avversario di fronte.

Inter e Torino in emergenza

Viste le assenze da una parte e dall’altra, la sfida tra Inter e Torino sarà affrontata quasi in emergenza da entrambe le compagini. E a fare la differenza saranno proprio le seconde linee.