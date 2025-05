Il Bologna ha fissato il prezzo: 28 milioni per l’obiettivo dell’Inter

Possibile nuovo affare tra i nerazzurri e i rossoblù nel prossimo calciomercato estivo. Ecco tutti i dettagli

In attesa di capire come finirà la stagione, i pensieri dei vertici dell’Inter non possono non essere proiettati al futuro. All’idea di costruire una squadra sempre più forte e convincente, che dia spettacolo tanto in Serie A quanto in Champions League.

L’Inter si sta già muovendo da tempo per anticipare la concorrenza e arrivare prima di tutti sugli obiettivi prefissati. Questa la (solita) strategia che Marotta sta già adottando e che nel recente passato ha sempre regalato grosse soddisfazioni al popolo nerazzurro.

D’altronde il presidente dovrà ritoccare parecchio un gruppo che per età e seconde linee non all’altezza, necessiterà di accorgimenti in ogni settore del campo. In tal senso la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe messo in cima alla lista uno dei grandi talenti del Bologna.

Dal Bologna all’Inter, che colpo: Marotta ci prova

La difesa, si sa, è stato a tratti il tallone d’Achille di questa Inter che spesso e volentieri ha concesso troppo agli avversari. Il rendimento altalenante di chi come Acerbi e Darmian inizia ad essere troppo in là con gli anni. Ma non solo.

Un olandese di enorme talento potrebbe varcare i cancelli di Appiano Gentile: si parla di Sam Beukema. Il gioiello del Bologna ha, negli ultimi mesi, registrato una crescita impressionante. 26 anni ed il passato – l’AZ Alkmaar – che lo lasciò partire per appena 8 milioni di euro nel luglio 2023.

Ad approfittarne fu proprio la dirigenza emiliana che oggi gongola, perché sa di avere in mano uno dei centrali più forti e affidabili della Serie A. Lo sa ancora meglio l’Inter che potrebbe effettivamente farsi avanti e ritenere Beukema uno dei nomi da regalare il prima possibile a Simone Inzaghi in vista della stagione 2025/26.

28 milioni e firma con l’Inter: Beukema è un affare

Il classe 1998 in questa stagione ha racimolato ben 45 presenze, tra campionato e coppe, firmando pure due assist con la maglia del Bologna. Oggi, può essere una priorità per l’Inter.

Il contratto di Beukema con il Bologna scadrà il 30 giugno 2027 ma si sa come la dirigenza rossoblù sia un osso duro con il quale trattare. Il cartellino del gioiello olandese viene, in tal senso, valutato tanto: 28 milioni di euro. Vista la resa in campo e l’affidabilità mostrata da due anni a questa parte, la spesa apparirebbe come un vero e proprio affare da cogliere al volo, viste anche le cifre che circolano tra le big europee.

Lato stipendio, non vi sarebbe il minimo problema: Beukema guadagna infatti appena 700mila euro a stagione, a conti fatti un quinto dell’attuale ingaggio di de Vrij da 3,5 milioni annui. Del Bologna, come noto, piacciono moltissimo pure Ndoye e Santiago Castro.