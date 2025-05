L’Inter tenta il colpaccio dal Brasile: si chiude per 30 milioni

L’Inter va alla ricerca dei migliori talenti in circolazione e ha messo gli occhi anche in Brasile: l’affare decolla per 30 milioni di euro

Il finale di stagionepotrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni per l’Inter, ma attenzione al calciomercato con una strategia ben chiara che Marotta e Ausilio possono attuare. Infatti, i nerazzurri vogliono profili giovani e di talento, calciatori in grado di crescere e aumentare la loro valutazione a Milano, anche a costo di spendere un po’ di più per i cartellini.

Si fanno tanti nomi nell’ultimo periodo, a partire da Nico Paz – affare che resta comunque difficile ma per cui l’Inter non molla la presa – fino ad arrivare a Luis Henrique. Allo stesso tempo, anche in mediana qualcosa potrebbe cambiare. La Beneamata è entrata nell’ordine di idee di cedere Kristjan Asllani, se dovesse arrivare l’offerta giusta.

L’albanese piace all’estero e chissà che non possa tornare a farsi sotto anche la Fiorentina, se non dovessero restare diversi centrocampisti su cui Commisso ha puntato negli ultimi mesi. In ogni caso, c’è un profilo che piace parecchio dalle parti di Appiano Gentile. Proprio come Luis Henrique, gioca in Francia ma è di nazionalità brasiliana.

L’Inter segue Andrey Santos: un brasiliano per la mediana

Andrey Santos ha solo 21 anni, ma in questa stagione sta mostrando tutte le sue qualità in Francia con la maglia dello Strasburgo. Arrivato da giovanissimo al Chelsea, e dopo un investimento importante, con la maglia dei Blues non ha trovato lo spazio atteso ed è stato ceduto in prestito in Ligue 1.

In questa stagione, è riuscito a mettere a segno 9 gol e 4 assist, numeri assurdi considerato che stiamo parlando di un mediano. Dai piedi buoni e bravo nell’impostare l’azione, ha confermato le sue qualità anche nelle selezioni giovanili del Brasile.

L’impressione è che abbia ancora ampi margini di crescita, ma l’Inter ha già messo gli occhi su un talento che potrebbe sostituire alla perfezione Asllani e crescere alle spalle di Hakan Calhanoglu dopo un primo periodo di ambientamento. A giugno Andrey Santos tornerà a disposizione del Chelsea, ma l’Inter potrebbe presentare un’offerta da 30 milioni di euro, che potrebbe convincere i Blues a cederlo a titolo definitivo, vista l’ampia concorrenza nel reparto.