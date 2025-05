Jonathan David-Inter, altra sterzata: nuova offerta | INTERLIVE

Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Jonathan David: pronta una nuova offerta per chiudere l’operazione

L’Inter non molla la presa e aspetta nuovi sviluppi importanti per quanto riguarda Jonathan David. Ormai da mesi si parla del bomber del Lille, che non rinnoverà il suo contratto con il club francese. Il canadese è molto quotato in Europa, anche perché ha giocato una grande stagione tra Francia e Champions League, mostrando qualità e grande continuità sotto porta.

Fino a poco tempo fa, la valutazione per il suo cartellino si aggirava addirittura sui 50 milioni di euro, per cui la prospettiva di prenderlo a parametro zero sta intrigando davvero tante squadre. Tra queste l’Inter ha un ruolo di primo piano: il percorso in Champions League attrae il ragazzo, che per caratteristiche tecniche potrebbe anche trovarsi alla perfezione con Lautaro Martinez e completare un attacco di altissimo livello, considerando la permanenza di Thuram.

Nonostante mesi di contatti e attesa, però, l’affare non è ancora vicino alla chiusura, dato che non c’è ancora accordo sull’ingaggio e le cifre per commissioni e bonus alla cifra restano parecchio elevati. Serve un sacrificio da parte di tutti per arrivare alla fumata bianca, anche se abbiamo la certezza che ora il canadese direbbe sì all’Inter.

Le ultime su Jonathan David: spuntano nuove offerte

Secondo quanto risulta a Interlive.it, però, la concorrenza è sempre più forte per Jonathan David. In Italia bisogna sempre tenere in considerazione la Juventus, ma occhio al Napoli. Abbiamo avuto conferme sui contatti con i partenopei, che sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

Sono ancora troppo pochi per il bomber che non vorrebbe scendere sotto i 5,5-5. Le trattative riprenderanno la prossima settimana, ma la sensazione è che i partenopei vogliano anticipare la concorrenza delle dirette rivali. Allo stesso tempo, non si può sottovalutare la presenza dei club inglesi sul calciatore.

Secondo le nostre informazioni, l’Arsenal è il club più caldo, ma si sono iscritte alla corsa anche West Ham, Chelsea e Newcastle, con il Liverpool oggi un po’ più defilato. Insomma, oggi non è facile per l’Inter spuntarla e sarà il calciatore a dover scegliere a bocce ferme il suo futuro, sperando che preferisca i colori nerazzurri.