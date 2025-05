Due giornate di Squalifica: saltano Inter-Lazio

Assenze pesanti in vista del prossimo incontro di campionato, ecco in che modo cambiano gli assetti tattici

Archiviata la trentaseiesima nonché terzultima partita della attuale stagione di Serie A, l’Inter si proietta verso il prossimo impegno ufficiale di campionato contro la Lazio.

Per i nerazzurri lo scontro diretto non avrà lo stesso peso specifico che avrebbe potuto avere in passato se la corsa allo Scudetto fosse stata ancora alla pari col Napoli, ma per i biancocelesti assumerà tutt’altro grado di importanza.

La corsa alla qualificazione per la prossima edizione di Champions League, infatti, è ancora apertissima e passa proprio dalla penultima giornata, nella speranza che Bologna e Roma vengano meno contro Fiorentina e Milan, mentre la Juventus commetta un passo falso in casa contro l’Udinese.

La squadra di Marco Baroni ha affrontato i bianconeri in una serata magica per lo sport capitolino, perché impreziosita dalla disputa degli Internazionali di Roma all’interno degli impianti afferenti al complesso del Foro Italico, di cui anche l’Olimpico fa parte.

Il risultato, però, non è stato del tutto favorevole per gli incastri d’alta classifica. Il pareggio maturato al novantaseiesimo minuto di gioco grazie al gol dell’ex nerazzurro Matias Vecino è costato, oltretutto, più di qualche grattacapo disciplinare che peserà sulle spalle di Baroni.

Pellegrini e Zaccagni out per squalifica, Baroni studia il piano alternativo contro l’Inter

All’espulsione del difensore centrale bianconero Pierre Kalulu, infatti, si aggiungono anche altre due squalifiche fra le file dei biancocelesti, prossime all’ufficialità sulla base di quanto verrà pronunciato dal Giudice Sportivo a cavallo fra le giornate di martedì e mercoledì.

Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, rei di aver rimediato l’ennesima ammonizione contro la Juventus, erano diffidati e dunque salteranno la penultima giornata di campionato contro l’Inter per aver raggiunto il limite massimo di sanzioni, come previsto dal regolamento disciplinare.

Trattasi di due assenze piuttosto importanti alle quali Baroni dovrà porre rimedio inserendo, verosimilmente, Adam Marusic in qualità di terzino sinistro e Pedro come esterno offensivo, in ballottaggio con Tchaouna e Noslin.

Sebbene ancora prematuro perché molto potrebbe cambiare degli studi tattici, Inter e Lazio potrebbero scendere in campo a San Siro con le seguenti formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij; Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari; Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Castellanos.