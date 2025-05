Il Napoli beffa l’Inter: colpaccio a zero, agenti in città

Partenopei in contatto coi rappresentanti del calciatore prossimo a diventare un parametro zero, obiettivo di mercato dichiarato dell’Inter

Napoli praticamente inarrestabile sul campo e proiettato a diventarlo anche al di fuori di esso, sul mercato, in vista della prossima stagione sportiva, con l’idea di battere due volte l’Inter.

Antonio Conte, del resto, vorrà riconfermarsi ai vertici del campionato di Serie A con la gravante di dover fare una bella figura in Champions League e spezzare una volta per tutte l’egemonia nerazzurra.

Un’ambizione degna del carattere dirompente dell’ex allenatore dell’Inter, pronto a chiedere ad Aurelio De Laurentiis investimenti di caratura che possano passare anche per il reparto offensivo, mettendo in risalto soprattutto tutte quelle operazioni che potrebbero esser chiuse a parametro zero.

Senza nulla togliere al pupillo Romelu Lukaku, voluto con insistenza dopo la breve parentesi tra le file della Roma, il Napoli avrebbe adesso puntato uno dei centravanti maggiormente discussi nell’ultimo periodo.

Nonché uno dei principali obiettivi di mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio degli ultimi mesi, sin dal momento in cui lo stesso indiziato aveva dichiarato di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Lille.

David obiettivo Napoli e Inter sbaragliata, trattativa in corso con l’entourage

Jonathan David, 25 gol e 12 assist in 48 presenze stagionali in tutte le competizioni, sarebbe entrato seriamente nelle grazie di Conte e del direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna. Ancor più di quanto avesse fatto la scorsa estate, quando le sue valutazioni erano ancora del tutto proibitive.

Al punto che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il suo entourage sarebbe stato invitato al cospetto della dirigenza del Napoli per discutere apertamente delle condizioni contrattuali che farebbero scattare il suo tesseramento dal prossimo luglio, senza dover passare attraverso lo scoglio del Lille.

Al momento la difficoltà principale resta ancorata alle elevate commissioni richieste dai rappresentanti del calciatore, come avevamo raccontato anche su ‘interlive.it‘, sulle quali però Manna potrebbe avere ancora margine operativo.

Se queste dovessero calare fino al punto d’incontro e l’ingaggio attestarsi intorni ai 5 milioni di euro stagionali (ne sono stati offerti 4, ndr), David potrebbe esser promesso al Napoli prima del tempo. Sbaragliando persino l’Inter che, poco convinta della malleabilità dell’aspetto economico, potrebbe non rilanciare e lasciar correre.

Su David, va precisato, ci sono comunque anche altre realtà europee del calibro di Juventus, West Ham, Chelsea e Newcastle, mentre la pista Liverpool starebbe perdendo man mano vigore.