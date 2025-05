Luis Henrique è uno dei chiari obiettivi dell’Inter sul calciomercato: gli ultimi sviluppi sull’arrivo del brasiliano a Milano

In un momento cruciale della stagione, in cui cresce l’attesa per capire chi vincerà scudetto e Champions League e cosa riuscirà a portare a casa l’Inter, c’è anche da pensare al calciomercato. Marotta e Ausilio lo stanno facendo per tempo in vista del prossimo Mondiale per club, in cui i nerazzurri vorrebbero regalare a Simone Inzaghi delle forze fresche per affrontare la competizione.

Il primo nome scelto dalla società, ovviamente in unione con l’allenatore, è quello di Luis Henrique. Come vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni, la trattativa è iniziata tra Inter e Marsiglia e procede bene. Ora, però, si vuole entrare nel vivo per tentare di portare il calciatore in Italia il prima possibile e metterlo a disposizione di Inzaghi già per giugno.

In tal senso, sono arrivati degli aggiornamenti importanti direttamente dalla Francia anche dalle ultime ore. Non c’è ancora la fumata bianca definitiva, ma si lavora in maniera piuttosto serrata alla ricerca dell’accordo finale che farebbe tutti contenti.

Luis Henrique è sempre più vicino all’Inter: le ultime

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, Luis Henrique ha sposato il progetto Inter, c’è anche l’intesa economica, per cui aspetta solo il via libera dei due club. Si vede, però, già come un calciatore nerazzurro e sta seguendo a distanza il percorso della squadra di Inzaghi in questa stagione. Gli è stato prospettato un progetto tattico che gli piace e in cui si vede come protagonista.

Allo stesso tempo, ci sono ancora dei dettagli da limare per arrivare al via libera, stavolta tra club. Le commissioni, in questo caso, non rappresentano un problema. Lo è, invece, l’accordo economico per il cartellino del ragazzo. Il Marsiglia continua a fare resistenza e non si muove dai 30 milioni di euro inizialmente richiesti.

L’Inter, invece, si è spostata dalla proposta di 20 milioni iniziale a 25. Resta da limare, dunque, una distanza di 5 milioni di euro, e di solito quando si tratta di cifre così basse è difficile che salti tutto. Potrebbero, dunque, essere inseriti dei bonus per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, la Juventus resta defilata e anche il Bayern Monaco, che non si è mai realmente inserita nell’affare e ha intenzione puntare su altri calciatori.