Milinkovic-Savic lascia l’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Inter

L’ex centrocampista della Lazio può tornare in Italia, nerazzurri alla finestra: ecco tutti i dettagli

La stagione sta ormai volgendo al termine, portando con sé i tanto attesi verdetti di campo. Allo stesso modo le big di tutta Europa sono attente alle prossime mosse da compiere in sede di calciomercato: in primis l’Inter di Simone Inzaghi.

Il club di Oaktree può sognare un’estate fatta di grandi nomi e ambizioni rinnovate. In tal senso, c’è un sogno in particolare che sottotraccia la dirigenza meneghina starebbe provando a coltivare e a mantenere vivo. Proprio in ottica mercato nelle scorse ore ha ripreso quota la suggestiva idea, legata ad un nome che in Serie A ha fatto grandi cose negli ultimi anni e che oggi gioca molto lontano dal calcio italiano.

Sergej Milinkovic-Savic, però, potrebbe effettivamente fare ritorno e abbandonare l’Al-Hilal – interessato a Simone Inzaghi – a due anni dal suo arrivo in Saudi Pro League. L’Inter, in tal senso, non può lasciarsi scappare questa pazzesca occasione.

Inzaghi sogna Milinkovic-Savic: così si può

Il 30enne serbo è sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con l’Al-Hilal ma il suo futuro, molto presto, potrebbe essere altrove. Il classe ’95 sembrerebbe desideroso di rimettersi in gioco in un campionato che conosce bene e che, inevitabilmente, lo ha consacrato nel grande calcio per le sue indiscutibili doti.

A riportare l’indiscrezione è ‘Transferfeed.com’ che sottolinea come già lo scorso gennaio alcuni intermediari abbiano sondato il terreno per un clamoroso ritorno alla Lazio. Un’eventualità spenta, tuttavia, sul nascere e che ha ‘costretto’ il centrocampista a rimanere dov’è. Ora, con la sessione estiva di calciomercato ormai alle porte, vi sarebbe tutto il tempo per pensare all’addio all’Al-Hilal.

Nonostante il club saudita sia più che contento del rendimento del giocatore – 43 apparizioni tra campionato e coppe, con 15 reti e 7 assist vincenti all’attivo – la cessione è una possibilità concreta, reale. Se le porte dell’addio dovessero, come sembra, aprirsi allora l’Inter ci proverà. A richiedere Milinkovic-Savic sarebbe, in primis, Simone Inzaghi che lo conosce benissimo sin dai tempi della Lazio.

Milinkovic-Savic all’Inter: il possibile piano di Marotta

La fonte parla anche di una valutazione già fissata per la partenza del 30enne di Lleida: con 22-23 milioni di euro, si potrebbe quindi viaggiare spediti verso il cambio di maglia. Nulla, però, è ancora definito.

Nel recente passato oltre ai nerazzurri ci hanno pensato Milan e Juventus: oggi, però, è tutto aperto. Il nodo più difficile da sciogliere – un vero e proprio scoglio, per la dirigenza di Viale della Liberazione e non solo – è lo stipendio. Milinkovic-Savic in Arabia Saudita guadagna circa 30 milioni all’anno, bonus compresi: una cifra inarrivabile per tutte le big di Serie A. Servirà, nel caso, un grosso sforzo anche da parte del calciatore per sperare in un ritorno in Italia.

A favorire la situazione il contratto del nazionale serbo che scadrà il 30 giugno 2026. Staremo a vedere ma, intanto, il ritorno di fiamma è dietro l’angolo. Se l’Al-Hilal decidesse di aprire concretamente all’addio del centrocampista, Inzaghi potrebbe chiedere uno sforzo all’Inter per poter riavere alle sue dipendenze il talento già allenato alla Lazio.