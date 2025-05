Nuovo esperimento di Inzaghi: il modulo ideale per Nico Paz

Simone Inzaghi ha in serbo una nuova possibilità tattica in vista della prossima stagione: può avere ricadute anche su Nico Paz

La stanchezza si fa sentire e ora l’Inter ha la possibilità di dosare le energie in vista della prossima finale di Champions League contro il Psg. Contro Verona e Torino non è scesa in campo di certo la squadra titolare, anzi Simone Inzaghi ha preferito far ruotare le forze e affidarsi alle seconde linee, che hanno comunque fatto bene.

Tra defezioni e big in panchina, l’ex Lazio ha scelto anche di testare qualche variante tattica. Proprio contro i granata, infatti, l’allenatore ha schierato una sorta di 3-4-3, con Zalewski in posizione atipica a ballare tra il ruolo di mezzala e quello di falso esterno sulla stessa linea di Correa.

Per essere più precisi, si trattava di un 3-4-2-1, in cui i mediani sono stati veloci e abili in copertura, ma soprattutto nel far girare il pallone. Nel primo tempo, il Torino ha capito poco come poter arginare il nuovo sistema. E non a caso, il gol di Zalewski è arrivato proprio da una buona uscita di Bastoni e una giocata personale dell’esterno, che ha concluso con un gran tiro a giro.

Il nuovo modulo può essere riutilizzato con Nico Paz

Per la prossima stagione, è chiara l’intenzione dell’Inter di inserire nella rosa di Inzaghi un calciatore in grado di agire sulla trequarti, scartare avversari e dare fantasia al gioco. Negli ultimi anni, spesso è mancato un interprete così alle spalle delle punte e l’argentino resta un nome che piace molto sia alla società, sia alla parte tecnica.

Non sono molti gli spiragli tra Como e Real Madrid, ma restando puramente alla parte tattica, un 3-4-2-1 di questo tipo si adatterebbe alla perfezione alle caratteristiche di Nico Paz. In mezzo al campo resterebbero Barella e Calhanoglu che, come avviene già ora, si abbasserebbero a creare gioco.

Il fantasista ora al Como, invece, scambierebbe spesso posizione con Lautaro e troverebbe Thuram come riferimento centrale e bravo anche nell’attacco della profondità. In realtà, sarebbe difficile dare i numeri, dato che Nico Paz sta studiando anche da mezzala di qualità e migliorando in fase difensiva, ma è chiaro che Inzaghi vorrebbe sfruttare le sue caratteristiche più offensive. Per questo, il 3-4-3 atipico potrebbe essere riproposto e con maggiore continuità.