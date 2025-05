L’Inter sta piazzando un altro colpo, Di Marzio: “Incontro per chiudere”

Le parti si incontreranno nuovamente in questi giorni per dare una svolta all’affare in entrata, distanza di pochi milioni

L’Inter ha fatto dei grandi risultati un’abitudine. Per poterne inseguire sempre di nuovi anche negli anni che verranno, però, servono pianificazione e i giusti investimenti.

La proprietà Oaktree ha quindi approfittato del solco già tracciato dai predecessori per imporre alla dirigenza nuove direttive sul mercato, all’insegna dello svecchiamento della rosa. Per far sì che la squadra alle dipendenze di Simone Inzaghi si adegui all’età media delle tante altre big europee ed il numero crescente di impegni ufficiali pesi meno sulla condizione fisica dei protagonisti.

Al noto Petar Sucic, primo vero innesto di qualità di provenienza dalla Dinamo Zagabria, già nel giro della nazionale croata e di buone prospettive, i due uomini chiave del mercato nerazzurro – Giuseppe Marotta e Piero Ausilio – sono pressoché pronti ad affiancare quel che potrebbe divenire il frutto della seconda operazione in entrata della nuova stagione sportiva.

Oggetto dell’intensificarsi delle trattative fra Inter ed Olympique Marsiglia è l’esterno destro brasiliano Luis Henrique, seguito con intensità dal club nerazzurro negli ultimi mesi e desideroso anch’egli di compiere uno step successivo nella sua giovane carriera. Seguono ulteriori dettagli.

Solo 5 milioni di distanza con l’OM per Luis Henrique, stretta decisiva in settimana

Inter e OM sono sempre più vicine a chiudere la trattativa per il trasferimento del cartellino di Luis Henrique, brasiliano reduce da una grandissima annata in Ligue 1 sotto la guida di Roberto De Zerbi e con cui l’Inter aveva già discusso in precedenza in relazione alle richieste personali d’ingaggio.

Nei prossimi giorni, come riportato dal portale ‘gianlucadimarzio.com’, ci sarà una stretta ulteriore e potenzialmente decisiva. I dirigenti nerazzurri, rappresentati da Piero Ausilio, siederanno nuovamente a tavolino con la controparte marsigliese al fine di limare la poca distanza economica che ormai intercorre fra le parti.

Al momento sarebbero infatti cinque i milioni di differenza fra l’offerta dell’Inter, ferma a 25 milioni inclusivi di bonus, e la domanda dell’OM, fissa sui 30 milioni. I francesi non sarebbero ancora intenzionati a scendere al di sotto di questa soglia, ma non si esclude che la soluzione possa esser trovata esattamente a metà strada.

La speranza, in ogni caso, è che l’Inter possa concludere il tutto entro la fine del mese ed avere a disposizione Luis Henrique sin dalle prime luci del mese di giugno. Al momento dell’apertura dei battenti della sessione straordinaria di mercato, così da portarlo con sé negli USA per la disputa del Mondiale per Club.