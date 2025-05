Beukema-Milan, il grande addio: l’Inter ha un nuovo piano

Sam Beukema sta affrontando il Milan in finale di Coppa Italia in questi minuti: l’addio è pronto, occhio all’Inter

‘The last dance’ è un’espressione spesso usata anche in gergo sportivo per giudicare l’ultimo grande appuntamento di un atleta con il suo club o in carriera. Per questo, la finale tra Milan e Bologna assume particolare importanza e significato, non solo perché vale comunque un trofeo, ma anche per il futuro di alcuni singoli.

Non è un mistero che in casa rossonera saranno tanti ad andare via e cambiare maglia, in una rivoluzione piuttosto ampia che partirà dalla dirigenza con la scelta di un nuovo direttore sportivo. Anche per quanto riguarda il Bologna, però, ci sono degli addii quasi annunciati e molto calciatori che sono entrati nel mirino delle principali big italiane e internazionali.

Tra chi sembra arrivato alla fine del suo percorso in Emilia c’è anche Sam Beukema. Il difensore centrale è entrato da tempo nel mirino dell’Inter, che non molla la presa per lui e lo segue da diverso tempo. Gli ultimi blitz degli osservatori hanno chiarito che si tratta di un difensore bravo e affidabile, che l’Inter vorrebbe inserire nelle rotazioni per la retroguardia.

Beukema all’ultima partita pesante con il Bologna: poi occhio all’Inter

La finale di Coppa Italia si configura, quindi, come l’ultima grande partita che Beukema potrebbe giocare con la maglia del Bologna, la vetrina che gli ha permesso di essere considerato un calciatore di alto livello sulla scena europea. Vorrebbe lasciarlo con un trofeo, che sarebbe comunque un traguardo storico per i felsinei.

Poi ci sarà da fermarsi e pensare al futuro nella maniera più lucida possibile. La sua valutazione resta sui 25 milioni e la richiesta d’ingaggio non è eccessiva, per cui l’Inter potrebbe non avere grossi problemi a portarlo a Milano. Allo stesso tempo, ci sono altri profili in via di valutazione nel casting per la difesa.

Si parla di nomi come De Winter e Solet, e comunque molto dipenderà anche dal futuro di Bisseck, per cui stanno arrivando offerte importanti da tutt’Europa. È chiaro che se dovesse partire il tedesco, arriveranno in due ad Appiano Gentile. Lo scacchiere si delineerà a giugno, o magari dopo il Mondiale per club. In ogni caso, ora per Beukema è il momento dell’ultimo ballo prima di pensare in grande.