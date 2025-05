Inter, svolta per Mastantuono: cifra mostruosa | INTERLIVE

Franco Mastantuono sta facendo impazzire mezza Europa a suon di grandi giocate e magie: l’Inter è sul ragazzo, ma ci sono degli ostacoli

L’Inter potrà effettuare degli investimenti importanti la prossima estate, anche se non folli. Il bilancio finalmente sorride e i premi incassati per il percorso in Champions League consentiranno delle spese interessanti per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi.

Uno dei ruoli che l’Inter vorrebbe implementare è quello del fantasista, un calciatore di qualità e bravo nell’uno contro uno anche nella zone interne del campo. Inizialmente l’attenzione era tutta su Nico Paz, poi si è spostata su Arda Guler, infine vi abbiamo riportato dell’interesse per Franco Mastantuono.

Gli accostamenti del gioiello all’Inter, quindi, non sono una grossa novità: il trequartista è nel mirino da tempo e viene ritenuto uno dei migliori talenti in circolazione. La sua prima parte di stagione non è stata all’altezza delle aspettative, anche con la maglia dell’Argentina, ma poi è tornato il calciatore meraviglioso che tutti conoscono e ha fatto vedere il suo talento con un paio di gol e giocate di altissima scuola, di cui una contro il Boca Juniors.

Mastantuono fa impazzire l’Europa: costi altissimi per l’Inter

Sono tante le squadre che si sono già fatte vive o hanno preso informazioni per Mastantuono. In prima fila c’è il Real Madrid, ma occhio anche alle big inglesi e all’Inter. Javier Zanetti nelle ultime ore ha confermato l’interesse per l’argentino, ma ha anche detto che ha costi troppi alti in relazione alla sua età.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, questa risposta è dettata dal fatto che il River è sempre più rigido sulla valutazione di Mastatuono: si pretendono i 45 milioni di euro della clausola rescissoria. Anzi, la volontà del club argentino è tenerlo e rinnovargli il contratto, aumentato ulteriormente la cifra della clausola – un po’ com’era successo la prima volta che saltò l’arrivo al Real.

A queste cifre, l’Inter non ci sta. Non tanto perché non abbia fondi a livello assoluto, ma perché si tratta di somme veramente esagerate per un ragazzo di grande talento, ma che deve ancora dimostrare tutto nel calcio europeo. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma tra concorrenza, richieste economiche e volontà del River di non cederlo, il futuro di Mastantuono rischia di essere già deciso.