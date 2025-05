L’ex bomber dell’Inter torna in Italia: nerazzurri traditi, passa alla rivale

Il tradimento è dietro l’angolo, l’ex attaccante dell’Inter può tornare in Serie A e firmare per la grande rivale dei nerazzurri

In attesa di conoscere il verdetto di una stagione a dir poco pazzesca, l’Inter di Simone Inzaghi è pure attesa da un’estate bollente. La sessione estiva di calciomercato riaprirà tra un mese e mezzo e sono già tante le idee sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Dall’attacco che potrebbe per metà cambiare volto passando per difesa e centrocampo, altri due reparti per i quali aspetta novità di una certe importanza. Nel frattempo non arrivano novità piacevoli per un nome che non troppo tempo fa faceva emozionare i tifosi dell’Inter con le sue giocate.

Uno dei campioni che nel recente passato ha vestito la maglia dell’Inter, lasciando una traccia importanza nella sua esperienza in nerazzurro, potrebbe presto ritornare in Serie A.

Contatti avviati per il ritorno di Dzeko

In casa nerazzurra l’attacco sarà sicuramente uno dei fulcri delle grossi riflessioni di mercato che, effettivamente, sta già impegnando la dirigenza dell’Inter. E proprio in quella zona del campo un grande ex come Edin Dzeko potrebbe finire per tornare in Italia.

A Milano Dzeko ha giocato soltanto due anni, una parentesi breve ma intensa visto che per Simone Inzaghi ha rappresentato una pedina preziosissima tanto dal 1′ quanto a gara in corso. Oggi gioca nel Fenerbahce, dove è il più pagato della rosa allenata da Josè Mourinho con 4,2 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò il bomber bosniaco vede davanti a sé una clamorosa possibilità di ritornare in Serie A, per chiudere la carriera.

Il contratto di Dzeko scadrà il 30 giugno 2025 e le possibilità di rinnovo sono poche al momento anche se il calciatore parrebbe desideroso di proseguire la sua avventura in Turchia dove è felice. Nonostante ciò, nelle ultime ore sono spuntati dei contatti tra la dirigenza di una rivale dei nerazzurri e l’entourage della punta 39enne.

Parlano con Dzeko: torna in Serie A?

La Fiorentina starebbe, secondo quanto riferito dal quotidiano turco ‘Sabah’, valutando proprio l’acquisto di Edin Dzeko. È stato chiesto all’agente di Dzeko se voglia rimanere in Turchia ma non sono arrivate risposte definitive in tal senso.

Dzeko al momento dà priorità al Fenerbahce che, tuttavia, gli chiede un sacrificio economico per restare. Per il rinnovo servirà una riduzione corposa del suo stipendio, lo stesso che la Fiorentina è disposta a mettere sul piatto: circa 2 milioni di euro. I colloqui per il possibile prolungamento partiranno solo una volta chiarita la questione legata al prossimo allenatore: prima di allora l’attaccante non si sbilancerà con altri club.

Ad un passo dalla fine della stagione e a poco più di un mese e mezzo dalla fine del suo contratto, Dzeko può vantare 51 presenze complessive con il Fenerbahce tra campionato e coppe, con 20 gol e 8 assist vincenti all’attivo.