Il figlio di Cristiano Ronaldo all’Inter: bomba clamorosa

Il futuro di CR7 junior potrebbe essere nel nostro campionato. I nerazzurri seguono da molto vicino il figlio del calciatore portoghese

Cristiano Ronaldo junior sta iniziando ad intraprendere la carriera del padre. Le prestazioni del giovane non stanno assolutamente passando inosservate tanto da essere convocato in nazionale. L’esordio con l’Under 15 portoghese è stata l’occasione anche per diversi scout delle big italiane di andare a vedere da vicino le prestazioni del giocatore lusitano. Per il momento si stanno facendo tutte le valutazioni del caso.

Secondo le informazioni della BBC, sul calciatore c’è anche il forte interesse dell’Inter. I nerazzurri starebbero seguendo da vicino il figlio di Cristiano Ronaldo. Un apprezzamento che al momento non porterebbe ad alcuna trattativa. In viale Liberazione si starebbero facendo tutte le valutazioni del caso per fare un piccolo punto della situazione e capire se questo colpo potrà essere messo a segno oppure si andrà su obiettivi differenti.

L’Inter su Cristiano Ronaldo junior

Al momento non è chiaro se l’Inter ha davvero intenzione di puntare sul figlio di Cristiano Ronaldo. La cosa certa è che in viale della Liberazione si è deciso di inviare alcuni osservato a seguire da vicino il portoghese. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Cristiano Ronaldo junior tra Italia e Premier

Sono molte le squadre che hanno approfittato della convocazione da parte del Portogallo per ammirare da vicino le prestazioni di Cristiano Ronaldo junior. L’attaccante attualmente è impegnato con l’Al-Nassr e le sue qualità fisiche e tecniche non sono assolutamente in discussione. Per questo motivo su di lui hanno messo gli occhi i migliori club del mondo. Tra loro, come spiegato in precedenza, c’è anche l’Inter.

I nerazzurri, accostati anche il padre, avrebbero intenzione di andare con forza sul giocatore per anticipare la concorrenza e portare a casa uno dei talenti presenti sul panorama europeo. Non è assolutamente semplice visto che dalla Premier e non solo insistono per averlo a disposizione. E poi l’ultima parola in questi casi spetta sempre al padre.

La certezza è rappresentata dal fatto che l’interesse nei confronti di Cristiano Ronaldo è assolutamente reale. Poi naturalmente sappiamo che il calciomercato è assolutamente particolare e non è da escludere che l’Inter possa mettere in campo proposte comunque allettanti per portare il figlio di CR7 in nerazzurro e a Milano.

CR7 junior come il padre?

Al momento è davvero complicato pensare che Cristiano Ronaldo junior possa ripercorrere la carriera del padre. Le qualità comunque non mancano e vedremo se l’eventuale approdo in Europa significherebbe anche svolta della sua carriera.