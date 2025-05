Inter, triangolo di mercato con Milan e Napoli: affare da 50 milioni

Marotta pronto a sfidare Milan e Napoli, colpo in canna vale 50 milioni di euro: è l’obiettivo estivo dell’Inter

Ormai ci siamo, la stagione sta volgendo al termine e come finirà potrebbe incidere decisamente tanto sulle strategie che la dirigenza di Viale della Liberazione attuerà in sede di calciomercato da qui a qualche settimana.

Inzaghi tiene alta la concentrazione della squadra mentre, parallelamente, il presidente Beppe Marotta ha le idee chiarissime su come e dove rinforzare un gruppo straordinario che quest’anno ha fatto sognare i tifosi su quasi ogni fronte. E così la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe incrociare i suoi interessi con quelli di altre big di Serie A, come già accaduto in passato.

Milan e Napoli, con situazioni assai differenti ma le medesime ambizioni dei nerazzurri. Un triangolo di mercato che lascerebbe di stucco la tifoseria nerazzurra perché c’è un nome in particolare che piace a tutte e tre e per il quale l’Inter è pronta a fare un grosso sforzo in vista della stagione 2026/27.

50 milioni di euro, che colpo: Marotta sfida Milan e Napoli

La difesa rimane un nodo cruciale su cui lavorare, nell’immediato, per permettere a Inzaghi di avere a disposizione profili di spessore che calzino alla perfezione intorno alla sua idea di calcio.

Il nome che sta tenendo alto l’interesse dei dirigenti nerazzurri, stando a quanto viene riportato da ‘Sport.fr’, sarebbe quello di Piero Hincapìe. Ma andiamo con ordine. La fonte in questione parla di come, in primis, il PSG sia interessato al gioiello di proprietà del Bayer Leverkusen, sotto contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2029.

Un centrale moderno, colombiano come Pacho che la dirigenza francese ha prelevato dall’Eintracht Francoforte per 40 milioni. Adesso la storia può ripetersi, occhi puntati sempre in Bundesliga ma la concorrenza è agguerrita perché ci sono anche le italiane in fila per Hincapìe.

Hincapìe, l’Inter ci prova?

Il classe 2002, come anticipato, ha un contratto lungo con il Bayer Leverkusen che dunque è disposto a chiedere parecchio per la sua partenza.

A ‘settare’ il prezzo di Hincapìe potrebbe però essere un’altra big del calcio europeo. Il Manchester United sembrerebbe infatti predisposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro per strappare il difensore colombiano alla concorrenza. Una spesa importante che, tuttavia, è l’ennesima prova del valore del centrale ex Talleres. Hincapìe in questa stagione ha collezionato 44 presenze complessive, tra Bundesliga e coppe, con 3 reti e 2 assist vincenti all’attivo.

L’Inter avrebbe intenzione di provarci ma occhio pure a Real Madrid e Atletico Madrid, oltre a Milan e Napoli, segnalate come fortemente interessate al giocatore. Senza contare, poi, PSG e Manchester United le cui disponibilità economiche rischiano di essere di un’altra categoria per la firma di Hincapìe in estate.