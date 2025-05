Clausola rescissoria dimezzata: ora l’Inter può comprarlo davvero

L’Inter lo paga a metà prezzo, occhio al grande colpo per l’estate nerazzurra: assalto al gioiello seguito da tempo

Le attenzioni in casa Inter sono già rivolte al calciomercato, un tema bollente che monopolizzerà l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori per i prossimi mesi. Un’estate bollente che potrebbe regalare non pochi colpi di scena.

D’altronde la rosa a disposizione di Simone Inzaghi pure avendo dimostrato il suo valore, ha mostrato anche il fianco ad alcuni limiti strutturali importanti, specialmente tra le seconde linee. E così a centrocampo arriverà certamente un rinforzo di peso, al posto di Kristjan Asllani destinato a dire addio all’Inter.

In difesa bisognerà fare i conti con de Vrij, evidentemente in uscita a zero, mentre l’età media del reparto arretrato andrà verosimilmente abbassata. È in attacco, soprattutto, che si sta pensando ad un grande colpo: d’altronde gli addii previsti potrebbero essere tre.

Colpaccio dalla Spagna: all’Inter a metà prezzo

Il primo è Joaquin Correa, da tempo con le valigie in mano e pronto a salutare a parametro zero. Niente rinnovo pure per Marko Arnautovic, che pure sta facendo bene in questo finale di stagione dopo mesi parecchio deludenti. Mehdi Taremi, invece, resta un vero e proprio punto interrogativo.

Dalla Spagna viene a galla un’indiscrezione che potrebbe, a tutti gli effetti, far felici i tifosi nerazzurri ma ancor più Beppe Marotta. Perché c’è un nome in particolare che da mesi è nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione e che oggi potrebbe finire per firmare con l’Inter alla metà del prezzo preventivato solo qualche settimana fa. Uno scenario assolutamente positivo per il club meneghino.

Fai puntati in casa Las Palmas dove, stando a quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’, il 21enne spagnolo Alberto Moleiro potrebbe tra poche settimane finire per dire addio. L’Inter lo segue da tempo, un attaccante capace di svariare sulla trequarti e giocare anche sugli esterni, indifferentemente.

Inter, finalmente Moleiro: cifra già fissata

Secondo quanto riportato dal portale iberico nel contratto che lega Moleiro al Las Palmas, valido fino al 30 giugno 2026, è presente una clausola rescissoria.

La cifra, però, sembra essere scesa di colpo dopo i recenti risultati della squadra spagnola nella Liga. 60 milioni quella iniziale, nel caso in cui il Las Palmas fosse riuscito a rimanere nella Liga. Con la retrocessione ormai certa, però, Moleiro costerà appena 30 milioni di euro. Sulla carta, già un affare. Viene riferito come il classe 2003 sia seguito in Saudi Pro League ma soprattutto da club spagnoli e di Premier League.

L’Inter resta in corsa, anche perché pare che la dirigenza del Las Palmas – ad un anno dalla scadenza – possa accettare una cifra ancora inferiore. Si parlerebbe di 20 milioni di euro, un affare da non lasciarsi scappare. In quella che verosimilmente sarà stata la sua ultima stagione nella Liga, Moleiro ha collezionato 25 presenze complessive con 6 gol e 1 assist vincente.