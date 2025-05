L’annuncio che spezza i sogni dell’Inter: “Hanno chiuso per 100 milioni”

I nerazzurri sono molto attivi sul calciomercato, ma non arrivano delle buone notizie per quanto riguarda il club meneghino in chiave calciomercato

L’Inter è una delle squadre più attive sul calciomercato. In viale della Liberazione si ha la consapevolezza che la rosa deve essere assolutamente rinforzata se si vuole ambire a traguardi importanti. Per questo motivo Marotta e Ausilio da tempo si stanno muovendo per andare ad individuare i giocatori giusti da portare in nerazzurro.

Ma non sempre arrivano delle buone notizie. C’è un annuncio che sembra mettere fine ai sogni dell’Inter e alle speranze di andare a prendere dei giocatori in grado di alzare ancora di più la qualità della rosa.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni. Le cifre spese, però, sembrano chiudere a qualsiasi partenza per cifre irrisorie e questo rende davvero molto complicato la possibilità di vederli un giorno in nerazzurro.

Inter, l’annuncio: “Hanno speso 100 milioni”

Per l’Inter questi sono giorni fondamentali per la stagione. Nei prossimi 180′ si deciderà lo Scudetto e la settimana dopo è in programma la finale di Champions League. E proprio la sfida con il PSG è stata al centro della discussione ai microfoni di InterZone, trasmissione in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, con Gabriele Borzillo di Radio Nerazzurra.

Borzillo su PSG-Inter

Per molti il PSG è un avversario assolutamente alla portata per il club nerazzurro. Non la pensa assolutamente così Borzillo. Il giornalista ha ricordato i movimenti che i francesi hanno fatto sul calciomercato in questi anni per rendere la rosa ancora più forte di quanto lo era in precedenza.

“Comunque vada questa stagione è stata mostruosa – il pensiero del giornalista di Radio Nerazzurra – mi alzo e applaudo. Noi ci scontriamo con questa gente qui e poi c’è chi ti dice che se fai la finale di Champions League è un fallimento. La differenza con il PSG? L’Inter ha speso 12 euro e 50, questi qui hanno speso 100 milioni per Barcola e Doue l’altro giorno“.

Parole molto chiare e che confermano una certa differenza negli investimenti da parte di entrambe le squadre. E, nonostante questo, l’Inter è lì a giocarsi la vittoria.

L’Inter vuole vincere con una economia sostenibile

Le parole di Borzillo confermano la volontà dell’Inter di provare a vincere attraverso una economia sostenibile. Una strategia che fino ad oggi sta dando dei risultati importanti.